London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

51,49 GBP +0,90% (08.06.2023, 13:00)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



London Stock Exchange-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (08.06.2023/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von der Citigroup:Ephrem Ravi, Analyst der Citigroup, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO).Er sehe klare Aufwärtsrisiken in Bezug auf potenzielle chinesische Stimuli, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Eisenerztitel würden seit drei Monaten eine Underperformance aufweisen. Hoffnungen auf Konjunkturmaßnahmen aus China und Schlagzeilen über mögliche Maßnahmen zur Unterstützung des Immobiliensektors hätten in der vergangenen Woche einen Aufwärtstrend bei Stahl und Eisenerz ausgelöst. Rio Tinto werde nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung hochgestuft.Ephrem Ravi, Analyst der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Rio Tinto-Aktie von "neutral" auf "buy" hoch. Das Kursziel laute unverändert 60 GBP. (Analyse vom 08.06.2023)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:59,94 EUR +0,23% (08.06.2023, 13:11)