LSE-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

5.105,00 GBp +1,25% (29.02.2024, 15:09)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



LSE-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (29.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Auch am Donnerstag habe es wieder einmal eine neue Kaufempfehlung für das Papier des Bergbauriesen gegeben. Diesmal habe das Analysehaus Jefferies zum Einstieg geraten. Bereits mehrfach in den vergangenen Wochen h‘tten sich Experten bullish für die Dividendenperle gezeigt, doch dem Kurs habe dies bisher in keinster Weise helfen können. Denn in den vergangenen Handelswochen habe die Rio-Tinto-Aktie einen Abwärtstrend ausgebildet und sei nun auf den bisher tiefsten Stand des laufenden Kalenderjahres gefallen. Offenbar würden sich immer noch viele Marktteilnehmer sorgen, dass die chinesische Konjunktur weiterhin nicht in Schwung komme. Da das Reich der Mitte der wichtigste Abnehmer für die riesigen Mengen an Eisenerz sei, die Rio Tinto in seinen australischen Minen fördere, könnten die Gewinne weiter zurückgehen. Darüber hinaus schmecke vielen Investoren womöglich nicht, dass die Dividende für 2023 kürzlich auf 4,35 Dollar je Aktie verringert worden sei. Für das vorangegangene Jahr habe Rio Tinto noch 4,92 Dollar je Aktie ausgeschüttet."Der Aktionär" sei für die günstig bewertete Rio-Tinto-Aktie zwar grundsätzlich auch weiterhin zuversichtlich eingestellt. Da sich das Chartbild allerdings zuletzt weiter eingetrübt habe, sollten potenzielle Neueinsteiger noch eine Trendwende oder zumindest eine klare Bodenbildung abwarten. Wer bei der Dividendenperle investiert sei, bleibe an Bord und beachte weiterhin den Stoppkurs bei 51 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:59,75 EUR +0,66% (29.02.2024, 15:17)