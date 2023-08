Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

58,60 EUR +0,86% (09.08.2023, 09:14)



London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

49,07 GBP -1,21% (08.08.2023)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



London Stock Exchange-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (09.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die aktuelle Schwächephase der chinesischen Volkswirtschaft sei für Rio Tinto, einen der drei weltgrößten Eisenerzproduzenten der Welt, eine deutliche Belastung. Doch Susan Lloyd-Hurwitz bereite dies keine großen Sorgen - im Gegenteil. Sie habe sich nun einen größeren Block an Rio-Tinto-Anteilen gesichert.So habe die Managerin, die seit 1. Juni im Verwaltungsrat des Bergbauriesen sitze, Aktien im Volumen von rund 50.000 Australische Dollar gekauft.Indes habe der Rohstoffkonzern noch Lob und eine Heraufstufung von der Ratingagentur Moody's erhalten. So hätten die Bonitäts-Experten das langfristiges Emittentenratings von Rio Tinto von A2 auf A1 erhöht. Darüber hinaus sei der Ausblick nun nach der erfolgten Anhebung zunächst von positiv auf stabil angepasst worden. Moody's habe erklärt, dieser Schritt spiegle den nach wie sehr niedrigen Verschuldungsgrad und das anhaltend starke Kreditprofil des Unternehmens wider. Dies sei angesichts der unverändert schwachen Rohstoffmärkte in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres durchaus beeindruckend.Rio Tinto habe natürlich mit der lahmenden Konjunktur im wichtigsten Absatzmarkt China zu kämpfen. Dementsprechend sehe auch das Chartbild aktuell nicht wirklich einladend aus. Doch die mittel- bis langfristigen Aussichten für den sehr gut positionierten Bergbauriesen seien gut, die Bilanz sei sehr solide (wie nun noch einmal von Moody's bestätigt worden sei) und die Bewertung sehr günstig. Zudem locke die Aktie traditionell mit einer stattlichen Dividendenrendite. Aktuell belaufe sie sich auf knapp sechs Prozent.Wer über einen langen Atem verfügt, kann zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 51,00 Euro platziert werden. (Analyse vom 09.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link