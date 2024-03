Tradegate-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (26.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Rohstoffriesen Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Während zahlreiche Indices rund um den Globus zuletzt einen Rekord nach dem anderen hätten aufstellen können, laufe es für die Rio Tinto-Aktie im Börsenjahr 2024 bislang noch überhaupt nicht. Die Jahreshochs hätten die Papiere des Rohstoffgiganten an den ersten Handelstagen im Januar markiert, seither gehe es abwärts.In den vergangenen Handelswochen sei der Dividendenperle (die aktuelle Rendite belaufe sich auf stattliche sieben Prozent) immerhin eine zaghafte Gegenbewegung gelungen. Womöglich glücke nun eine Trendwende oder zumindest eine Bodenbildung der lange Zeit schwächelnden Aktie.Gehe es nach den meisten Analysten, so wären höhere Kurse rein fundamental betrachtet ohnehin schon längst überfällig. So habe nun etwa Deutsche Bank Research das Rating für Rio Tinto erneut mit "Buy" bestätigt. Das Kursziel sei bei 6.200 Britische Pence (umgerechnet 72,30 Euro) belassen worden, was 23 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau liege. Deutsche Bank-Analyst Liam Fitzpatrick habe im Rahmen seiner gestern veröffentlichten Studie zu Bergbaukonzernen darauf verwiesen, dass das Angebot aus den Kupferminen derzeit stagniere. Allerdings entwickele sich die Nachfrage aktuell eher mäßig. Im Hinblick auf Aluminium habe er betont, dass die Schmelze in der chinesischen Provinz Yunnan nach dem verheerenden Erdrutsch im Januar mittlerweile wieder in Betrieb habe genommen werden können. Fitzpatrick habe aber darauf verwiesen, dass die Lagerbestände inzwischen ihren Höhepunkt erreicht haben dürften.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rio Tinto-Aktie: