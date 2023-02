Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (23.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Beim britisch-australischen Bergbaukonzern Rio Tinto sei im vergangenen Jahr der Gewinn wegen einer schwachen Nachfrage und steigenden Kosten überraschend stark zurückgegangen. Vor allem die strikte Corona-Politik Chinas und deren wirtschaftlichen Folgen habe auf die Nachfrage und damit auf die Preise für Eisenerz, Aluminium und Kupfer gedrückt.Die Dividende solle nun sinken. In China habe es zuletzt indes Erholungssignale für die Eisenerznachfrage nach dem Ende der Corona-Beschränkungen gegeben.Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss sei 2022 um 41 Prozent auf 12,4 Milliarden US-Dollar (11,6 Milliarden Euro) gefallen, wie Rio Tinto am Mittwoch mitgeteilt habe. Die Aktionäre sollten eine Schlussdividende von 2,25 Dollar je Aktie erhalten. Damit summiere sich die Dividendenzahlung für das Gesamtjahr auf 4,92 Dollar je Anteilsschein. Im Vorjahr habe der Bergbaukonzern inklusive einer Sonderdividende von 2,47 Dollar insgesamt 10,40 Dollar je Aktie gezahlt.Die Bilanz von Rio spiegle die Ergebnisse anderer großer Bergbauunternehmen wider. Der australische Rohstoffkonzern BHP habe im jüngst abgelaufenen ersten Geschäftshalbjahr ebenfalls die Probleme der chinesischen Wirtschaft zu spüren bekommen, sowie steigende Kosten. Und auch die brasilianische Vale habe unter der Kosteninflation gelitten. Glencore habe 2022 hingegen dank eines weltweiten Kohle-Booms seinen bisher höchsten Gewinn ausgewiesen.Auch wenn die Dividende dieses Jahr geringer ausfalle, könne sich die Rendite weiter sehen lassen. Bei einer Ausschüttung von 4,92 Dollar heiße das beim aktuellen Kurs eine Rendite von 6,8 Prozent.Die moderat bewertete Aktie bleibt nicht zuletzt deswegen interessant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 51,00 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 23.02.2023)Mit Material von dpa-AFX