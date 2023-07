Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

59,26 EUR -0,95% (19.07.2023, 09:33)



London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

51,07 GBP -0,06% (19.07.2023, 09:16)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



London Stock Exchange-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (19.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rund um den Globus seien in den vergangenen Wochen und Monaten viele Nachrichten über die Ticker gelaufen, welche alles andere als Konjunkturoptimismus versprüht hätten. Dies sei für einen global tätigen Eisenerz- und Industriemetallproduzenten für Rio Tinto natürlich alles andere als ein gutes Marktumfeld. Dennoch laufe es beim Rohstoffriesen derzeit wieder gut.So hätten die Briten nun erklärt, dass die Eisenerzlieferungen im laufenden Jahr in der oberen Hälfte der bisherigen Prognose von 320 bis 335 Millionen Tonnen liegen dürften. Im zweiten Quartal habe Rio Tinto 79,1 Millionen Tonnen Eisenerz verschifft. Damit habe man ein Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums gelegen.Das Management habe betont, dass dies vor allem an den geplanten Wartungsarbeiten im Hafen von Dampier sowie an einer Zugentgleisung gelegen habe. Die gesamte Förderung habe aber im Jahresvergleich um drei Prozent gesteigert werden können. Als Grund hierfür habe Rio Tinto die neueste Eisenerzmine Gudai-Darri genannt, die nun erstmals durchgehend mit voller Kapazität habe betrieben werden können.Für einige andere Rohstoffe seien die Ziele hingegen etwas zurückgeschraubt worden. So rechne man bei der Tonerdeproduktion 2023 nur noch mit 7,4 bis 7,7 Millionen Tonnen (zuvor 7,7 bis 8,0 Millionen). Hier nehme man verschiedene Initiativen zur Verbesserung der Anlagenstabilität und der Förderung vor. Indes dürfte die Produktion von Bauxit, dem Hauptrohstoff für die Tonerdegewinnung, eher am unteren Ende der Prognosespanne liegen. Rio Tinto habe dies auf überdurchschnittlich starke Regenfälle zurückgeführt, welche unter anderem zu längeren Transportwegen geführt hätten.Das Eisenerzgeschäft bleibe für Rio Tinto mit Abstand am wichtigsten. Damit habe der Bergbauriese im vergangenen Jahr 30,9 Milliarden Dollar oder fast 60 Prozent des gesamten Konzernumsatzes erwirtschaftet. Der zweitwichtigste Rohstoff sei Aluminium (Erlöse 2022: 14,1 Milliarden Dollar). Dass es bei Eisenerz gut laufe, sei daher eine sehr gute Nachricht, die kleineren Probleme in anderen Bereichen seien zwar etwas ärgerlich, aber kein Grund zur Sorge.Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt attraktiv (Stopp: 51,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2023)