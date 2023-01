Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (19.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Die Aktie von Rio Tinto präsentiere sich derzeit in einer anhaltend guten Verfassung. Kein Wunder, denn beim britisch-australischen Bergbauriesen würden die Eisenerzlieferungen stärker anziehen als erwartet. Die Exporte aus den Betrieben in der Region Pilbara hätten in den drei Monaten bis Ende Dezember 87,3 Millionen Tonnen betragen.Das sei ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewesen. Analysten hätten mit weniger gerechnet. Die Ziele für das laufende Jahr für die Produktion habe das Unternehmen weitgehend beibehalten. Nur die Prognose für die Kupferproduktion habe der weltweit größte Eisenerzproduzent nach dem Zukauf der kanadischen Bergbaugesellschaft Turquoise Hill Resources deutlich angehoben."Die Übernahme von Turquoise Hill Resources stärkt unser Kupferportfolio und zeigt unsere Fähigkeit, Kapital diszipliniert einzusetzen, um im Bereich der Materialien zu wachsen, die die Welt für die Energiewende braucht", so Unternehmenschef Jakob Stausholm laut der Mitteilung. Die erhöhte Produktion komme zu einem günstigen Zeitpunkt: Die US-Investmentbank Goldman Sachs etwa habe sich sehr optimistisch mit Blick auf Rohstoffe aufgrund der wieder anziehenden Nachfrage in China und unzureichenden Investitionen in das Angebot geäußert.Allerdings habe Rio Tinto angesichts der steigenden Zahl von Covid-Fällen in seinem größten Markt vor einer hohen Volatilität im kommenden Quartal gewarnt. Dies erhöhe kurzfristig das Risiko von Lieferkettenunterbrechungen und Arbeitskräftemangel."Der Aktionär" bleibt für die immer noch moderat bewertete Dividendenperle (erwartete Rendite für das laufende Jahr: 5,8 Prozent) positiv gestimmt. Anleger können hier nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 51,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 19.01.2023)Mit Material von dpa-AFX