Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (01.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Der britisch-australische Konzern habe nochmals tiefer in die Taschen gegriffen und sich mit Turquoise Hill Resources auf einen Preis für die vollständige Übernahme geeinigt. Für den restlichen 49%-Anteil an der kanadischen Minengesellschaft biete Rio Tinto nun insgesamt rund 3,3 Mrd. USD. Das entspräche 43 CAD (kanadische Dollar) je Aktie und einer Prämie von 67% gegenüber dem Kurs der Turquoise-Hill-Aktie vom 11. März, als die Übernahmeabsichten bekannt geworden seien. Die Aktionäre müssten dem Deal noch zustimmen.Zuvor habe Turquoise Hill Resources seinem Bieter mehrfach die kalte Schulter gezeigt und dies u.a. damit begründet, dass die Offerten den vollen und fairen Wert des kanadischen Unternehmens nicht widerspiegeln würden. Mitte März habe der Bergbaukonzern 2,7 Mrd. USD und vorige Woche dann 3,1 Mrd. USD geboten, um den Weg zum direkten Besitz des großen Kupfer-Gold-Bergbauprojekts Oyu Tolgoi in der Mongolei freizumachen. Diese dürfte Schätzungen zufolge die viertgrößte Kupfermine der Welt sein, sobald sie erst unterirdisch ausgebaut sei.Die Rio Tinto-Aktie habe zuletzt unter den sich weiter eintrübenden Konjunkturaussichten gelitten. Aufgrund des Charts dränge sich aktuell kein Kauf auf. Wer den günstig bewerteten Dividendentitel im Depot habe, sollte den Stoppkurs bei 45 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rio Tinto-Aktie: