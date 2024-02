Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (21.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern habe der australische Bergbauriese BHP im Zuge der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen eine deutliche Dividendenkürzung vermeldet. Heute folge der britische Konkurrent Rio Tinto mit einer ähnlichen Meldung. Denn auch dessen Anteilseigner müssten eine Verringerung der Ausschüttung schlucken, diese könne sich aber immer noch sehen lassen.Demnach sollten die Aktionäre eine Schlussdividende von 2,58 Dollar je Aktie erhalten. Damit summiere sich die Dividendenzahlung für das Gesamtjahr auf 4,35 Dollar je Anteilschein. Für das vorangegangene Jahr habe Rio Tinto noch 4,92 Dollar je Aktie ausgeschüttet.Beim britisch-australischen Bergbaukonzern Rio Tinto habe die langsame Erholung der chinesischen Wirtschaft von der Corona-Pandemie auf die Bilanz gedrückt. Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss sei im abgelaufenen Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf knapp 10,1 Milliarden US-Dollar gesunken, wie das Unternehmen in London mitgeteilt habe. Neben schwächeren Geschäften habe eine Abschreibung auf eine Aluminiumproduktionsstätte in Australien am Ergebnis gezehrt.Bereinigt um Sondereffekte, sei der Gewinn um zwölf Prozent auf 11,8 Milliarden Dollar gesunken. Analysten hätten mit einem stärkeren Gewinnrückgang gerechnet.Die sinkenden Umsätze und Gewinne seien angesichts der mauen Entwicklung der Weltkonjunktur keine größere Überraschung mehr. "Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung fest: Die günstig bewertete Dividendenperle bleibe attraktiv. Da sich das Chartbild zuletzt allerdings wieder etwas eingetrübt habe, sollten potenzielle Neueinsteiger noch eine Trendwende oder zumindest eine klare Bodenbildung abwarten.Wer bereits investiert ist, bleibt an Bord und beachtet weiterhin den Stoppkurs bei 51,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Rio Tinto-Aktie. (Analyse vom 21.02.2024)