Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (11.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Geschäfte beim Bergbauriesen Rio Tinto würden derzeit relativ gut laufen. Damit sie richtig gut laufen würden, müsse die Weltkonjunktur aber wieder nachhaltig anspringen. Und damit dies geschehe, benötige es höhere Wachstumsraten der chinesischen Volkswirtschaft. Doch die habe aktuell ein Problem.Dieses habe nun Rio Tinto-Vorstand Dominic Barton in einem Interview mit Bloomberg Television angesprochen: "Es war holprig, aber ich denke, wir müssen uns daran erinnern, dass sie tatsächlich ein Jahr nach uns aus Covid herausgekommen sind. Und es gibt auch Herausforderungen. Es gibt etwa ein großes Immobilienproblem." Er habe aber erneut die mittel- und langfristigen durchaus positiven Perspektiven für die Wirtschaft im Reich der Mitte bekräftigt.Indes habe die Privatbank Berenberg das Kursziel für die Anteile des Produzenten von Eisenerz und Industriemetallen von 6.600 auf 6.400 Britische Pence (74,78 Euro) gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Das konjunkturelle Umfeld für Minenkonzerne bleibe kompliziert, habe Analyst Richard Hatch in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Der Energiewandel als Preistreiber für Rohstoffe sei verblasst und die Nachfrage aus China stocke. Er gehe von kurzfristigem Gegenwind aus, bevor die Story dann wieder ihren Weg gehen werde. Rio Tinto bleibe sein Favorit. Die Diversifizierung mache das Unternehmen mit Blick auf die kommende Bereichssaison besonders wenig risikobehaftet."Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung fest: Die Aktie von Rio Tinto bleibe weiterhin ein heißes Eisen. Wer auf eine nachhaltige Gegenbewegung der günstig bewerteten Dividendenperle setzen will, sollte den Stopp zur Absicherung bei 51,00 Euro platzieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Rio Tinto-Aktie. (Analyse vom 11.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link