Tradegate-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

64,20 EUR +1,31% (06.12.2023, 18:44)



London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

5.492,00 GBp +1,33% (06.12.2023, 17:35)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



London Stock Exchange-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (06.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Der Bergbauriese wolle in den Jahren bis 2026 Kapitalinvestitionen von rund 30 Mrd. USD tätigen. Dadurch solle die Produktionskapazität erweitert werden. Indes gehe das britische Unternehmen davon aus, dass die Förderung von fast allen bedeutenden Rohstoffen 2024 gesteigert werden könne.Die größte Einzelinvestition werde die in das riesige Eisenerzprojekt Simandou in Guinea i.H.v. 6,2 Mrd. USD sein. Die verbleibenden Investitionen würden sich auf Kupfer- und Lithiumprojekte konzentrieren, von denen einige aber noch nicht genehmigt worden seien.CEO Jakob Stausholm habe erklärt: "Wir sind fest davon überzeugt, dass wir in einer Welt voller Chancen gut positioniert sind. Die Nachfrage nach dem, was wir tun, war noch nie so groß wie heute, vom Bergbau bis zur Verarbeitung, und die Arbeit, die wir heute leisten, schafft ein stärkeres Rio Tinto für die kommenden Jahre."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rio Tinto-Aktie: