Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (01.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Die Experten der Privatbank Berenberg hätten sich wieder einmal genauer mit der Aktie von Rio Tinto beschäftigt. Das Ergebnis der Studie zu Minenwerten von Analyst Richard Hatch dürfte den Anteilseignern des Bergbauriesen durchaus gefallen. Denn er sehe für die dividendenstarke Aktie (aktuelle Rendite: 6,0 Prozent) weiterhin noch Luft nach oben.So habe Hatch sein bisheriges Anlagevotum mit "buy" bekräftigt. Das Kursziel laute unverändert 6.700 Britische Pence (umgerechnet 76,28 Euro), was knapp 15 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege. Er zeige sich angesichts der Wiedereröffnung Chinas nach der Pandemie nach wie vor optimistisch. Setze das von ihm erwartete Szenario ein, dürfte dies gerade den stark auf China ausgerichteten Rohstoffriesen wie etwa Rio Tinto oder BHP überdurchschnittlich Auftrieb geben. Er gehe davon aus, dass Rio Tinto das aktuell hohe Ertragsniveau auch 2023 und 2024 halten werden könne. Das KGV würde sich gemäß seiner Prognosen für beide Jahre auf lediglich 8 belaufen.Auch "Der Aktionär" ist für die günstig bewertete Dividendenperle positiv gestimmt. Anleger können nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stopp könne vorerst noch bei 51,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 01.03.2023)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie: