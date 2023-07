Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

57,90 EUR 0,00% (07.07.2023, 08:40)



London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

4.896,00 GBp -2,41% (06.07.2023, 17:35)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



London Stock Exchange-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (07.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbauriesen Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Die Weltkonjunktur lahme weiter, da auch die beiden größten Volkswirtschaften, China und die USA, nicht richtig in die Gänge kommen würden. Dies belaste natürlich auch die Produzenten von Industriemetallen. Dementsprechend schwach habe sich zuletzt etwa die Rio Tinto-Aktie entwickelt. Doch dies könnte eine Chance sein.So habe die Credit Suisse die Einstufung für Rio Tinto auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7400 Pence belassen. Nach etlichen Problemen an dem wichtigen Standort sei dort im März endlich die Produktion richtig angelaufen, habe Analystin Danielle Chigumira in einer Studie geschrieben. Diese sollte bis 2028 noch steigen. Chigumira bevorzuge den Bergbaukonzern Rio Tinto weiterhin gegenüber Konkurrent BHP ( ISIN AU000000BHP4 WKN 850524 ).Auch zuversichtlich, aber nicht ganz so bullish wie Credit Suisse gestimmt, sei indes die Privatbank Berenberg. Analyst Richard Hatch habe das Rating für Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 6600 Pence belassen. Der Zyklus in der Energiewende stecke immer noch in einer Frühphase. Der damit in Zusammenhang stehende Bedarf an zusätzlichem Metall sei immens.Die Rio Tinto-Aktie bleibt weiterhin ein heißes Eisen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer auf eine nachhaltige Gegenbewegung der günstig bewerteten Dividendenperle setzen wolle, sollte den Stopp zur Absicherung bei 51,00 Euro setzen. (Analyse vom 07.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link