Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (12.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Das Papier des Bergbauriesen habe sich seit Ende Oktober sehr stark entwickelt. Am Dienstag könnte der Kurs zusätzlichen Rückenwind in Form eines freundlichen Analystenkommentars erhalten. So habe die US-Bank JPMorgan Rio Tinto von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 6.310 auf 7.000 GBp (umgerechnet 73,50 Euro) angehoben. Daraus errechne sich Aufwärtspotenzial von weiteren 14%."Der Aktionär" sei für die Aktie von Rio Tinto weiterhin optimistisch gestimmt. Die günstig bewertete Dividendenperle überzeuge indes aktuell auch mit einem attraktiven Chartbild und sei daher ein Kauf. Der Stoppkurs sollte bei 51 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)