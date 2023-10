Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

60,80 EUR +0,36% (17.10.2023, 08:39)



London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

5.217,00 GBp +2,84% (16.10.2023, 17:35)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



London Stock Exchange-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (17.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Diese Daten könnten sich durchaus sehen lassen: Rio Tinto habe heute in einem schwierigen Marktumfeld einen leichten Anstieg seiner Eisenerzlieferungen für das dritte Quartal gemeldet. Zudem sei im Berichtszeitraum auch mehr Aluminium und Kupfer produziert worden als vor einem Jahr. Die Produktionsschätzung für das Gesamtjahr sei wie erwartet wegen der Waldbrände und Anlagenrückschläge in Kanada aber leicht nach unten korrigiert worden.Das Rio-Management habe angegeben, eine Rekordmenge von 83,9 Millionen Tonnen Eisenerz aus den Pilbara-Minen verschifft zu haben. Zum Vergleich: Im Vorjahr seien es mit 82,9 Millionen Tonnen etwas weniger gewesen, Hauptgrund hierfür sei die Produktion in der neuen Gudai-Darri-Mine gewesen. Der Gesamtabsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sei um 5 Prozent auf 245,5 Millionen Tonnen gestiegen. Für das Gesamtjahr rechne der Konzern unverändert mit einer Spanne zwischen 320 und 335 Millionen Tonnen.Positiv sei bei den Marktteilnehmern zudem angekommen, dass Rio Tinto seine Eisenerzlieferungen aus der Pilbara-Region im kommenden Jahr leicht steigern dürfte. So spreche der Vorstand davon, dass die Förderung "voraussichtlich 323 bis 338 Millionen Tonnen betragen wird".Die Rio Tinto-Aktie könne im Zuge der guten Zahlen deutlich zulegen. Die Anteilscheine des Bergbauriesen seien derzeit sehr günstig bewertet. Zwar sei das aktuelle Marktumfeld noch rau, dennoch habe sich das Chartbild zuletzt wieder deutlich aufgehellt.Wer die sehr günstig bewertete Dividendenperle bereits im Portfolio hat, beachtet weiterhin den Stopp bei 51,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Rio Tinto-Aktie. (Analyse vom 17.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link