Börsenplätze Ringmetall-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

4,23 EUR -2,76% (12.01.2023, 09:05)



Tradegate-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

4,20 EUR +0,96% (12.01.2023, 15:29)



ISIN Ringmetall-Aktie:

DE000A3E5E55



WKN Ringmetall-Aktie:

A3E5E5



Ticker-Symbol Ringmetall-Aktie:

HP3A



Kurzprofil Ringmetall SE:



Ringmetall (ISIN: DE000A3E5E55, WKN: A3E5E5, Ticker-Symbol: HP3A) ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, petrochemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Spanien, der Türkei, sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von rund 220 Millionen Euro im Jahr. (12.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in seiner aktuellen Aktienanalyse, die Aktie der Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55, WKN: A3E5E5, Ticker-Symbol: HP3A) weiterhin mit "buy" ein.Wie vom Management angekündigt, könne Ringmetall das derzeit etwas schwierigere Umfeld nutzen, um die Marktposition mit Akquisitionen weiter auszubauen. Aktuell habe das Unternehmen einen besonders potenzialträchtigen Fortschritt melden können: Im Geschäft mit Fass-Inlinern, in dem der Konzern bereits die Marktführerschaft in Europa erobert habe, sei die erste Akquisition in den USA gelungen. Damit sei ein neuer Markt mit hohem Potenzial erschlossen worden. Im Spannringgeschäft habe Ringmetall in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt, dass das Management die Expansion in Übersee beherrsche. Da bei der Weiterentwicklung des Neuerwerbs die Strukturen der (im Spannringgeschäft) erfolgreichen US-Tochter genutzt werden könnten, halte Steffen ein starkes Wachstum im US-Markt für Fass-Inliner für sehr wahrscheinlich.Steffen habe in seinem Modell schon ein deutliches Wachstum in diesem Geschäftsfeld mit Hilfe von Akquisitionen unterstellt und sehe daher aktuell keinen Anpassungsbedarf bei seinen Schätzungen zur operativen Entwicklung.Daher habe Steffen lediglich den Roll-over auf das neue Basisjahr 2023 vollzogen, was (wegen höherer Cash-Überschüsse zum Ende des Detailprognosezeitraums) werterhöhend wirke. Dies sei aber überkompensiert worden durch einen deutlichen Anstieg des Diskontierungszinses als Reaktion auf den weiteren Zinsanstieg an den Märkten.Holger Steffen, Analyst von SMC Research, bestätigt daher sein Urteil "buy" für die Ringmetall-Aktie. (Analyse vom 11.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link