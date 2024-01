"Der normale Verlauf ist, dass wir einmal pro Jahrzehnt eine Rezession haben. Wir haben sieben bis acht Jahre lang einen Boom, und dann gehen wir langsam für zwei bis drei Jahre in eine Rezession. Auf diese Weise bleibt unsere Wirtschaft gesund", habe er erklärt. "Das ist es, was wir seit 2008 verhindern wollen. Wir lassen kein Scheitern zu, weil sie Angst haben, dass bei einem Scheitern das ganze Schloss zusammenbricht. Das hier ist viel globaler. Es gibt fast nichts, was noch nicht geplatzt ist."



Dent habe davor gewarnt, dass der Aktienmarkt, sobald der Ausverkauf beginne, um etwa 60 Prozent von den jüngsten Höchstständen fallen könnte. "Das wäre die mittlere Abwärtswelle", habe er gesagt und darauf hingewiesen, dass wir die erste Welle im Jahr 2022 gesehen hätten. "Jeder größere Crash in der Geschichte hatte drei Abwärtswellen." Er habe hinzugefügt, dass die letzte Welle danach folgen werde, aber der größte Schaden entstehe in der zweiten Welle.



Bitcoin werde wahrscheinlich der führende Indikator sein - wenn er weiter falle, werde dies ein Alarmzeichen für andere Vermögenswerte sein, einschließlich Immobilien und Gold, so Dent. "Bitcoin ist der Leithund in dieser neuen aufstrebenden Industrie, die ähnlich wie Amazon.com und die Online-Händler in der ersten Tech-Blase in den späten 90er und frühen 2000er Jahren ist", habe er gesagt. "Wenn Bitcoin unter 40.000 Dollar fällt, ist das ein Zeichen dafür, dass wir wahrscheinlich eine weitere Abwärtswelle erleben werden."



Auch Gold sei in dieser Blase von einem Ausverkauf bedroht. "Im Jahr 2008 hielt sich Gold zunächst gut und stürzte erst in den zweiten beiden Quartalen ab, dann stürzte es kurzzeitig um etwa 45 Prozent ab und stieg dann wieder an", habe er bemerkt.Er gehe geht davon aus, dass sich der gleiche Zyklus dieses Mal wiederholen werde. Aber bevor das passiere, könnte Gold neue Rekordhöhen von 2.200 bis 2.300 USD pro Unze erreichen.



Nun sei Harry Dent bekannt dafür, dass er mit seinen Prognosen häufig schwarzsehe. Deshalb sollten sich Anleger dadurch nicht verunsichern lassen. Allerdings sei der Optimismus mit Blick auf den Aktienmarkt tatsächlich hoch und das mahne etwas zur Vorsicht in den kommenden Monaten. (23.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Er sei wieder da und er sehe erneut einen riesigen Crash kommen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Rede ist von Harry Dent, dem Gründer von HS Dent. Seiner Ansicht nach wird 2024 die Blase platzen und es wird zu einem Zusammenbruch bei allen Vermögenswerten kommen. Er räumt aber ein, dass sein Timing bislang falsch gewesen sei.Blasen seien gefährlich, weil die Wirtschaft überreizt worden sei und sobald die Vermögenswerte zu verkaufen beginnen würden, werde der Abstieg schnell erfolgen, habe Dent gegenüber Michelle Makori, Lead Anchor und Chefredakteurin von Kitco News, gesagt. "Wir werden erst in der zweiten Jahreshälfte wissen, ob wir das durchstehen können. Und das Problem ist, dass sich die Dinge bis dahin sehr schnell entwickeln könnten", habe er gesagt. "Blasen platzen, weil sie von Natur aus so extrem werden - wenn die Leute nur in Dinge investieren, weil sie steigen."