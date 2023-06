Die konkreten Konjunkturindikatoren würden den Notenbankern überdies immer wieder Rätsel aufgeben. Deutlich sei dies zuletzt an den Arbeitsmarktdaten in den USA worden. Die bei Unternehmen erhobenen Daten würden für Mai einen überraschend kräftigen Beschäftigungszuwachs von 339.000 Personen ausweisen, die gleichzeitig bei privaten Haushalten durchgeführte Umfrage zeige jedoch einen Beschäftigungsrückgang von 310.000 Personen. Ein Blick auf die langfristigen Datenreihen offenbare, dass die Umfragewerte bei Haushalten wesentlich volatiler sei und das Ausmaß der Abweichung nicht unbedingt normal, aber auch nicht vollkommen ungewöhnlich sei. Kurz: Die Payroll-Daten würden in der Regel eine zuverlässigere Information über die Beschäftigungssituation liefern, die daher weiterhin als robust zu bezeichnen sei. Aber so einfach sei es natürlich nicht. Denn die ISM-Einkaufsmanagerindices, die grundsätzlich als guter Frühindikator für den Zustand der US-Konjunktur gelten würden, würden seit vielen Monaten nach unten tendieren und seien kurz davor in den schrumpfenden Bereich vorzurücken.



Jenseits der beobachtbaren Daten gebe es natürlich noch einige Zukunftshypothesen, die prominenteste unter ihnen sei, dass die bisherigen Zinserhöhungen mit einer Verzögerung von bis zu anderthalb Jahren eine Rezession auslösen würden. Letztere werde im Übrigen von der inversen Zinsstruktur in den USA - gemessen als Renditeunterschied zwischen den zehn- und den zweijährigen T-Notes - schon seit Mitte 2022 angekündigt. Die Experten würden nicht mit einer ausgeprägten Rezession rechnen und würden daher auch nicht von deutlich sinkenden Preisen ausgehen. Ihres Erachtens werde die FED nach ihrer gestrigen Zinspause im Juli den Zins ein weiteres Mal anheben, um dann erst im nächsten Jahr die Leitzinsen zu senken. Sie dürfte aber nach einigen Lockerungsschritten feststellen, dass die Inflation hartnäckig hoch bleibe und dann eine längere Zinspause einlegen.



Interessanterweise sei die EZB nicht in einer komplett anderen Lage. In der Eurozone sei ebenfalls dieser scheinbare Widerspruch zwischen der sehr guten Arbeitsmarktlage auf der einen Seite und der dahindümpelnden Gesamtwirtschaft zu beobachten. Und auch hier brumme der Dienstleistungssektor - der gut laufende Tourismus spiele dabei eine wichtige Rolle - während das Verarbeitende Gewerbe einen kräftigen Rückgang bei den Aufträgen verzeichne. Niemand wisse daher mit Sicherheit, wie schnell sich die Inflation zurückbilden werde. Das wiederum bedeute, dass sich die Unternehmen weiterhin unsicher seien, wann die kurzfristigen Zinsen ihren Höhepunkt erreicht haben würden. Üblicherweise würden die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass auch die langfristigen Renditen nicht weiter steigen würden, wenn die EZB erstmal die so genannte Terminal Rate erreicht habe. Es sei also nicht nur das höhere Zinsniveau, sondern auch die Unsicherheit darüber, ob die Zinsen eventuell noch höher steigen würden und Kalkulationen erneut durcheinanderwirbeln würden, die die Wirtschaft und besonders stark den Bausektor belasten würden. Die Experten würden davon ausgehen, dass die Notenbanken höchstens noch zwei Schritte machen würden, während die langfristigen Zinsen bis in das Jahr 2024 noch steigen sollten.



Über allem stünden aber auch strukturelle Herausforderungen, die grundsätzlich globaler Natur seien. Dazu würden neben den geopolitischen Unsicherheiten die neuen Anforderungen im Rahmen von Klimaschutzmaßnahmen (höhere CO2-Preise, Vorgaben, Verbote) sowie demografische Veränderungen zählen, die sich in der Form von Arbeitskräftemangel schon seit geraumer Zeit zeigen würden. In diesem Zusammenhang sei auch festzustellen, dass die Ansprüche der neuen Generationen an die Arbeitswelt sich wandeln würden. Work-Life-Balance stehe offensichtlich viel stärker im Fokus als das früher der Fall gewesen sei. Gleichzeitig kündige sich mit neuen KI-Anwendungen ein revolutionsähnlicher Wandel an, dessen Auswirkungen auf die Arbeitswelt kaum jemand so recht greifen könne. Die Experen seien der Meinung, dass der Arbeitskräftemangel noch viele Jahre zu den größten Herausforderungen für die Unternehmen in den USA und der Eurozone zählen und die Produktivität bzw. das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen würden. Der technologische Wandel durch KI-Anwendungen wie ChatGPT könne zwar rasant sein, aber der Beitrag dieser neuen Technologie zur Automatisierung von Mangelberufen - Pfleger-, Lehrer- und Handwerker:innen - dürfte kurz- bis mittelfristig bescheiden bleiben.



Der Arbeitskräftemangel und die klimabedingten Mehrkosten seien auch eine Herausforderung für die Notenbanken, die sich einem strukturellen Preisdruck gegenüber sehen dürften. Eine Rückkehr zu niedrigeren Leitzinsen werde daher bis auf Weiteres wahrscheinlich nicht passieren.



Und dann seien da noch die Probleme Chinas. Abgesehen von dem Szenario, dass der Westen anstreben könnte, sich von der Region zu entkoppeln, falls es zu einer militärischen Auseinandersetzung mit Taiwan kommen sollte, sei China vermutlich bereits in der so genannten Falle des mittleren Einkommens. Das bedeute, dass China nach Erachten der Experten in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts nur noch mit Raten von 0 bis 3% wachsen werde, hauptsächlich, weil die Bevölkerung schrumpfe und überaltere und das Bildungsniveau viel zu niedrig sei, um den Aufstieg hin zu einem Hochtechnologieland nach dem Vorbild Südkoreas oder Taiwans zu werden. Für Europa, dessen Wirtschaft in einigen Sektoren enge Handelsbeziehungen zu China habe, werde dies zu einem Umdenken führen müssen, da China seine Rolle als Wachstumsmotor dauerhaft verlieren dürfte.



Wir befinden uns in einem schwierigen Gewässer, es gibt Strömungen, Unterströmungen und wechselnde Winde, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Als Segler werde man häufiger mal kreuzen müssen. Die Zeit des Winds von Achtern sei endgültig vorbei, aber mit Geduld und Beharrlichkeit werde man vorwärts kommen. Wichtig werde dabei sein, das Boot sturmfest zu machen, denn für Überraschungen sei das Meer immer gut. Aber wohin es genau gehe, vermöge niemand zu sagen. Nicht umsonst gebe es den (von mir abgewandelten) Spruch: Segeln sei die langsamste, teuerste, aufwändigste und aufregendste Art an einen Ort zu kommen, an den man vorher gar nicht gedacht habe. (15.06.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Segler kennen das: Es gibt diese Tage, an denen der Wind von verschiedenen Richtungen kommt, oder auch mal ganz wegbleibt. Nicht auszuschließen, dass an einem dieser Tage ein Gewitter aufzieht und die Böen dem Boot noch gefährlich werden. Vielleicht aber bleibt der Wind auch gleich für mehrere Tage oder Wochen weg. In einer ähnlichen Lage befindet sich heute die Weltwirtschaft, die sich auch eher richtungslos bewegt, während viele Risiken benannt sind, aber niemand weiß, ob sie schlagend werden, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Dazu kämen noch strukturelle Themen wie etwa Demografie, Klimawandel und geopolitische Spannungen, deren Auswirkungen sich nur schwer von den kurzfristigen Entwicklungen abgrenzen lassen würden.Es beginne schon mal mit der scheinbar unplausiblen Beobachtung, dass sich die Industrie auf der einen Seite und der Dienstleistungssektor auf der anderen Seite in unterschiedliche Richtungen bewegen würden. Der Industrieoutput schwächle, die Dienstleistungsaktivität brumme ganz ordentlich. Das gelte für alle drei Wirtschaftszentren der Welt, die Eurozone, China und in einem etwas eingeschränkten Ausmaß auch für die USA. Ursächlich für diese ungewöhnliche Konjunkturlage seien - zumindest zum Teil - die Nachwirkungen von Corona.Denn um gegen die pandemiebedingten Lieferkettenprobleme gewappnet zu sein, hätten sich viele Unternehmen mit Vorleistungen und anderen Gütern eingedeckt, um nicht erneut in die Lieferfalle zu tappen. Am deutschen Fahrradmarkt sehe man dieses Phänomen derzeit recht anschaulich. Die Lager seien auf einmal voll, da zum einen jetzt die vielen Räder ankommen würden, die man teilweise schon vor anderthalb Jahren geordert hab, und zum anderen sei die coronagetriebene Nachfrage nach den Drahteseln zurückgegangen. Also würden die Hersteller und Verkäufer die Preise senken, um die Lagerbestände wieder auf Normalniveau zu bringen und es werde weniger produziert und geordert.