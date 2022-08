Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont S.A.:



Die Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) ist ein führender Luxusgüterkonzern, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Die Produkte der zur Gruppe gehörenden Unternehmen lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen: Schmuck, Uhren, Accessoires und Mode. Jede der zum Unternehmen gehörenden Firmen wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Allerdings bietet die Gruppe übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. Die Produkte der einzelnen Hersteller werden über verschiedene Vertriebswege verkauft. Dazu gehören eigene Boutiquen der Gruppe, Franchisenehmer sowie Boutiquen Dritter. Die Gruppe agiert weltweit, wobei der größte Absatzmarkt Europa ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Richemont habe zuletzt zwar gute Halbjahres-Zahlen vorlegen können, aber habe eine News zum wichtigen Online-Segment vermissen lassen. Nun sei der Luxusgüterkonzern bei der (langwierigen) Partner-Suche zum Aufbau einer Online-Plattform fündig geworden und verkaufe die Mehrheit an Yoox-Net-a-Porter (YNAP).Konkret: Der britische Onlinehändler Farfetch und Alabar würden laut den getroffenen Vereinbarungen einen Anteil von 47,5 Prozent beziehungsweise 3,2 Prozent an YNAP übernehmen, habe Richemont am Mittwoch mitgeteilt. Für die restlichen Anteile würden Richemont und Farfetch Put- und Call-Optionen erhalten, die unter gewissen Bedingungen zum Tragen kämen.Aus der Transaktion ergäben sich für Richemont (Cartier, Montblanc, A. Lange & Söhne) Wertminderungen von derzeit geschätzt 2,7 Milliarden Euro, habe es in der Mitteilung geheißen. Dieser Betrag hänge allerdings noch von mehreren Variablen ab, vor allem vom Farfetch-Börsenkurs und dem Euro/Dollar-Wechselkurs.Trotz der Abschreibung würden für Richemont die Vorteile überwiegen: Mit dem Schulterschluss hätten die Schweizer nach langer Suche mit Farfetch eine gute Lösung für die noch defizitäre YNAP-Plattform gefunden. Über YNAP würden nicht nur die teuren Produkte von Richemont-Marken verkauft, sondern auch von zahlreichen weiteren Luxus-Anbietern. Mit Farfetch an Bord komme Richemont seinem Ziel näher, die Plattform größer und bekannter zu machen. Darüber hinaus könne Richemont und YNAP zukünftig in den Genuss der Technologie der britischen Luxus-E-Commerce-Plattform.Die im Schweizer Standardwerte-Index gelistete Richemont-Aktie gewinne am Mittwoch rund 3 Prozent. Den Anlegern gefalle der Deal und sie würden das Ganze mit einem schönen Kursplus goutieren. Auch die Analysten sind für den Titel aus der Schweiz optimistisch gestimmt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Richemont-Aktie. (Analyse vom 24.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)