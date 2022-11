Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Richemont-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

117,10 CHF +9,34% (11.11.2022, 13:46)



L&S-Aktienkurs Richemont-Aktie:

119,0000 EUR +8,38% (11.11.2022, 14:01)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont S.A.:



Die Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) ist ein führender Luxusgüterkonzern, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Die Produkte der zur Gruppe gehörenden Unternehmen lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen: Schmuck, Uhren, Accessoires und Mode. Jede der zum Unternehmen gehörenden Firmen wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Allerdings bietet die Gruppe übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. Die Produkte der einzelnen Hersteller werden über verschiedene Vertriebswege verkauft. Dazu gehören eigene Boutiquen der Gruppe, Franchisenehmer sowie Boutiquen Dritter. Die Gruppe agiert weltweit, wobei der größte Absatzmarkt Europa ist. (11.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Richemont laufe es rund. Der Schweizer Luxus-Konzern habe im ersten Halbjahr 2022/2023 glänzende Geschäfte gemacht und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Vor allem die Umsätze von Schmuck und Uhren hätten kräftig zugelegt. Die hohe Goodwill-Abschreibung im Zusammenhang mit dem Verkauf der (defizitären) Online-Sparte YNAP sei indes erwartet worden.Richemont habe zwischen April und September seine Umsätze gesteigert - ohne YNAP - um 24 Prozent auf 9,68 Milliarden Euro und damit stärker als gedacht. Die Analysten hätten im Durchschnitt lediglich 9,43 Milliarden Euro prognostiziert.Aufgrund der hohen - von Analysten erwarteten - YNAP-Abschreibung von insgesamt 2,9 Milliarden Euro sei ein Verlust von 766 Millionen Euro angefallen. Ohne diese Sonderbelastung (Einmal-Effekt) stünde ein Gewinn von 2,11 Milliarden Euro zu Buche und damit ein Gewinnanstieg - auf vergleichbarer Basis - um satte 40 Prozent. Der Verkauf der verlustträchtigen Online-Sparte YNAP sowie das Abschreibungspotenzial hätten die Schweizer bereits Ende August kommuniziert.Größter Gewinntreiber sei die Schmuck- und Uhrensparte gewesen. Das Geschäft mit glitzernden Kostbarkeiten, angeführt von der Top-Marke Cartier, sei um 16 Prozent gewachsen. Dabei sei eine hohe EBIT-Marge von 37,1 Prozent erzielt worden. Auch teure Uhren hätten sich hoher Nachfrage erfreut. Das Segment habe eine Zuwachsrate von 13 Prozent und zugleich eine um 2,4 Prozentpunkte auf 24,8 Prozent verbesserte Gewinnspanne verbucht. SMI gelistete Wert bereits mit 20 Prozent vorn gelegen. Mit dem heutigen Anstieg knacke das Papier den GD200 bei 109,24 Franken und generiere damit ein frisches Kaufsignal.Richemont habe glänzende Zahlen vorgelegt. Vor allem die Uhren - und Schmuck-Sparte sei ein Hingucker. Und auch das restliche Geschäft sei überaus resilient. Dazu signalisiere jetzt auch das Chartbild "Grünes Licht".Kurzum: Anleger, die der Kaufempfehlung des "Aktionär" in Ausgabe 35/22 gefolgt sind, liegen bereits sechs Prozent im Plus und bleiben in jedem Fall dabei, etwaige Neueinsteiger können aufspringen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Richemont-Aktie. (Analyse vom 11.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)