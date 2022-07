L&S-Aktienkurs Richemont-Aktie:

94,86 EUR -7,54% (15.07.2022, 14:28)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

92,80 CHF -8,03% (15.07.2022, 14:13)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (15.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) unter die Lupe.Der Schweizer Schmuck- und Uhrenkonzern sei gut in das neue Geschäftsjahr 2022/2023 gestartet und im ersten Quartal nochmals ordentlich gewachsen. Hauptwachstumstreiber sei v.a. das Schmuck-Geschäft gewesen. Dennoch stehe die Richemont-Aktie unter Druck, was auch auf Marktführer LVMH abstrahle.Am stärksten zum Umsatzsprung beigetragen habe das Schmuck-Geschäft. Dort seien die Verkäufe im ersten Quartal (per Ende Juni) um ein Fünftel auf 3,02 Mrd. Euro gestiegen. Aber auch das Uhren-Geschäft sei mit 18% auf 1,00 Mrd. Euro deutlich gewachsen. Dagegen hätten sich die Umsätze im Onlinegeschäft nicht so stark wie gedacht entwickelt: Sie hätten nur um 8% auf 691 Mio. Euro zugelegt - aus Sicht von Händlern ein Belastungsfaktor. Auch ein (erhofftes) Update zur Partnersuche für den Aufbau seiner Online-Verkaufsplattform habe Richemont nicht gegeben.Ein weiteres Problem: Der wichtigste Luxusmarkt der Welt, China, schwächele. Das dortige Wirtschaftswachstum habe in Q2 nur um 0,4% zugelegt, wie das Pekinger Statistikbüro am Freitag mitgeteilt habe. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hätten mit einem deutlich höheren Wachstum von 1,2% gerechnet. Das wecke Sorgen, dass die Verbraucher die Konsumlust verlieren würden. "Die Mittelschicht bekommt die Auswirkungen zunehmend zu spüren, etwa durch stagnierende Einkommen oder fallende Immobilienpreise", erklärte Experte Max Zenglein vom Berliner China-Institut Merics.(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Richemont-Aktie: