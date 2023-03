Börsenplätze Richemont-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

148,40 CHF +2,20% (06.03.2023, 16:03)



L&S-Aktienkurs Richemont-Aktie:

149,00 EUR +2,58% (06.03.2023, 15:36)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont S.A.:



Die Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) ist ein führender Luxusgüterkonzern, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Die Produkte der zur Gruppe gehörenden Unternehmen lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen: Schmuck, Uhren, Accessoires und Mode. Jede der zum Unternehmen gehörenden Firmen wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Allerdings bietet die Gruppe übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. Die Produkte der einzelnen Hersteller werden über verschiedene Vertriebswege verkauft. Dazu gehören eigene Boutiquen der Gruppe, Franchisenehmer sowie Boutiquen Dritter. Die Gruppe agiert weltweit, wobei der größte Absatzmarkt Europa ist. (06.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) unter die Lupe.Luxus-Aktien hätten in diesem Jahr bisher für positive Schlagzeilen gesorgt. Im Windschatten von Marktführer LVMH habe auch das Schweizer Luxus-Unternehmen Richemont bis dato richtig gut performt. Seit Jahresanfang habe der SMI über 20 Prozent zugelegt. Und gehe es nach HSBC, sei weiteres Aufwärtspotenzial vorhanden.Konkret habe die britische Investmentbank die Richemont-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 180 Franken angehoben. Nach der Vorgabe hätte der SMI-Wert noch rund 23 Prozent Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Analyst Erwan Rambourg habe seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie zur Luxusgüterbranche massiv angehoben und dies mit der fulminanten Rückkehr chinesischer Käufer begründet. Zudem habe er den Risikoabschlag gesenkt, allerdings auch ein etwas ungünstigeres Währungsumfeld berücksichtigt. Richemont sei neben Swatch besonders abhängig von chinesischer Kundschaft. Luxusmarken dürften allerdings aktuell besonders gefragt sein.Auch "Der Aktionär" sei weiterhin positiv für seine laufende Empfehlung gestimmt. Momentum, Sentiment und die Charttechnik würden für weiter steigende Kurse sprechen.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link