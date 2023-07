Börsenplätze Richemont-Aktie:



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont S.A.:



Die Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) ist ein führender Luxusgüterkonzern, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Die Produkte der zur Gruppe gehörenden Unternehmen lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen: Schmuck, Uhren, Accessoires und Mode. Jede der zum Unternehmen gehörenden Firmen wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren.



Allerdings bietet die Gruppe übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. Die Produkte der einzelnen Hersteller werden über verschiedene Vertriebswege verkauft. Dazu gehören eigene Boutiquen der Gruppe, Franchisenehmer sowie Boutiquen Dritter. Die Gruppe agiert weltweit, wobei der größte Absatzmarkt Europa ist. (17.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) unter die Lupe.Luxus-Aktien kämen zum Wochenauftakt durchaus signifikant unter die Räder. Grund dafür dürften die leicht enttäuschenden Zahlen des Schweizer Unternehmens Richemont sein. Dabei würden den Anlegern vor allem zwei wichtige Absatzmärkte Kummer machen. Seien diese Sorgen und auch die heutigen Kursabschläge letztlich berechtigt?Konkret habe Richemont seine Umsätze um 14 Prozent auf 5,32 Milliarden Euro steigern können. Damit hätten die Schweizer allerdings die Markterwartungen verfehlt, die 5,37 Milliarden Euro vorgesehen hätten. Dabei sei das wichtige Juwelier-Geschäft (etwa Cartier) um 19 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro gestiegen und habe damit den Analysten-Schätzungen entsprochen. Die Uhren-Sparte habe jedoch mit einem Plus von zehn Prozent auf 1,1 Milliarden Euro die Prognosen verfehlt.Mit Blick auf die Regionen würden die beiden wichtigsten Wachstumsmotoren, China und die USA, in den Fokus rücken. Die Umsätze in der größten Absatzregion Asien-Pazifik (einschließlich China) seien zwar um 40 Prozent gewachsen. Doch die jüngsten Zahlen aus China, wonach die Wirtschaft in Q2 "lediglich" um 6,3 Prozent gewachsen sei, würden vom Markt kritisch gesehen: Die Investoren würden nun mit einer Verlangsamung bei den chinesischen Verbraucherausgaben rechnen. Zudem seien aus Sicht eines Analysten der temporäre Corona-Öffnungsschub bereits wieder weitestgehend verbraucht.Und auch der US-Markt, wo Richemont zwei Prozent weniger erlöst habe als im Vorjahr, scheine zu schwächeln. Letzte Woche habe Burberry erklärt, dass die Nachfrage im unteren Segment des dortige Luxus-Markts bereits nachgelassen habe. Und: Einen konkreten Ausblick auf das Geschäftsjahr habe Richemont wie üblich nicht abgegeben.Richemont bleibt eine Halteposition, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Im Gegensatz dazu bleibe "Der Aktionär" bei Marktführer LVMH, der heute mit Blick auf das Kursminus in Sippenhaft genommen worden sei, auf der Käuferseite. Die für 25. Juli erwarteten Halbjahreszahlen dürften gut ausfallen. (Analyse vom 17.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link