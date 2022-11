Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) ist ein führender Luxusgüterkonzern, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Die Produkte der zur Gruppe gehörenden Unternehmen lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen: Schmuck, Uhren, Accessoires und Mode. Jede der zum Unternehmen gehörenden Firmen wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Allerdings bietet die Gruppe übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. Die Produkte der einzelnen Hersteller werden über verschiedene Vertriebswege verkauft. Dazu gehören eigene Boutiquen der Gruppe, Franchisenehmer sowie Boutiquen Dritter. Die Gruppe agiert weltweit, wobei der größte Absatzmarkt Europa ist. (14.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Richemont habe am Freitag mit top Zahlen für einen Paukenschlag gesorgt. Der Kurs sei in der Spitze um rund 20 Prozent nach oben geschnellt, habe schließlich noch mit einem zweistelligen Plus geschlossen. Zum Wochenauftakt notiere der SMI -Wert nun im Minus. Sei die Aufwärtsbewegung damit schon wieder passé? Gehe es nach den Analysten, seien höhere Kurse nur eine Frage der Zeit.Die US-Investmentbank Goldman Sachs etwa sehe den Kurs perspektivisch bei 135 Franken und habe die Aktien auf der vielbeachteten "Conviction Buy List" belassen. Die Resultate des Luxusgüter-Konzerns für das erste Geschäftshalbjahr bestätigten die starke Dynamik des gesamten Luxus-Portfolios, habe Analystin Louise Singlehurst in einer aktuellen Studie geschrieben. Die wichtigste positive Überraschung sei das Umsatzwachstum der beiden größten Sparten der Gruppe (Jewellery Maisons und Specialist Watchmakers) zusammen mit den höher als erwartet ausgefallenen EBIT-Margen, die von einer guten Kostenkontrolle gezeugt hätten.Die kanadische Bank RBC habe das Kursziel für Richemont von 119 auf ebenfalls 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern laufe auf allen Zylindern, habe Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie getitelt. Der Experte habe seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 deutlich nach oben geschraubt. Das Papier bleibe einer seiner bevorzugten Luxusgüterwerte.Noch optimistischer sei indes die UBS. Die Schweizer Großbank sehe die Richemont-Aktie nunmehr auf 146 (135) Franken steigen, die Kauf-Empfehlung sei bekräftigt worden. Nach der Vorgabe hätte der Titel weitere 25 Prozent Luft nach oben. Das erste Halbjahr habe das robuste Geschäft des Luxuskonzerns bestätigt, habe Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem Zwischenbericht der Schweizer geschrieben."Der Aktionär" sei ebenfalls optimistisch für seine Empfehlung gestimmt: Sowohl fundamental als auch charttechnisch (mit Blick auf den kurzfristigen Aufwärtstrend) sehe es gut für Richemont aus.Kurzum: Wer beim Schweizer Luxusgüter-Konzern investiert ist, bleibt einfach weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Richemont-Aktie. (Analyse vom 14.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)