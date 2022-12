(Mit Material von dpa-AFX)



Börsenplätze Richemont-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

120,25 CHF +2,95% (27.12.2022, 17:06)



L&S-Aktienkurs Richemont-Aktie:

121,55 EUR +3,23% (27.12.2022)

ISIN Richemont-Aktie:



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont S.A.:



Die Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) ist ein führender Luxusgüterkonzern, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Die Produkte der zur Gruppe gehörenden Unternehmen lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen: Schmuck, Uhren, Accessoires und Mode. Jede der zum Unternehmen gehörenden Firmen wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Allerdings bietet die Gruppe übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. Die Produkte der einzelnen Hersteller werden über verschiedene Vertriebswege verkauft. Dazu gehören eigene Boutiquen der Gruppe, Franchisenehmer sowie Boutiquen Dritter. Die Gruppe agiert weltweit, wobei der größte Absatzmarkt Europa ist. (27.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) unter die Lupe.Luxus-Aktien wie LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292), KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223) oder auch Richemont würden bisher eine negative Dezember-Performance aufweisen. Vor allem Sorgen um die chinesische Wirtschaft, die im Kontext mit der rigiden Corona-Politik stünden, hätten die Kurse - neben dem schwachen Gesamtmarkt - zuletzt belastet. Nun würden positive News aus dem Reich der Mitte kommen, die den Luxus-Titeln Aufwind am Dienstag verleihen würden.China wolle weitere Corona-Lockerungen umsetzen. Konkret hätten Jinping und Co zu Beginn der letzten Handelswoche des Jahres ein Ende der Quarantänepflicht für Reisende in die Volksrepublik angekündigt. Demnach werde die Gefahrenstufe des Coronavirus ab dem 8. Januar herabgesenkt. Damit einhergehend müssten Reisende nach ihrer Ankunft keine Hotel-Quarantäne mehr über sich ergehen lassen - es reiche die Vorlage eines negativen Corona-Tests vor dem Abflug nach China.Dazu, wann Chinesen wieder ins Ausland reisen dürften, habe Peking zwar keine konkreten Angaben gemacht, habe Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management geschrieben. Doch schrittweise sollten auch Chinesen wieder mehr internationale Reisen unternehmen dürfen.Und die Chinesen würden mit ihrer Konsumfreude sowohl in der Heimat als auch in der Fremde massiv zum Wachstum des globalen Luxusgütermarktes beitragen. Einer Studie der Unternehmensberatung Bain zufolge dürfte der weltweite Markt für persönliche Luxusgüter in diesem Jahr um 22 Prozent gewachsen sein auf insgesamt 353 Milliarden Euro. 95 Prozent aller Nobelmarken würden 2022 wohl positive Wachstumsraten aufweisen. Dabei leide der wichtigste Markt China wegen der Pandemie noch immer, in Europa und den USA drohe eine Rezession und die Lebenshaltungskosten seien immer weiter gestiegen. "Im Vergleich zur globalen Finanzkrise 2008/2009 erweisen sich die Edelmarken heute als deutlich resilienter", habe Marie-Therese Marek von Bain erklärt. "Dank einer größeren Kundenbasis und eines aus vielfältigen Absatzkanälen bestehenden Ökosystems können sie ökonomische Turbulenzen mittlerweile weitaus besser bewältigen."Während die LVMH-Aktie 2,4 Prozent zulege, gewinne die Richemont-Aktie gar mehr als drei Prozent.Sowohl LVMH als auch Richemont seien laufende Empfehlungen des AKTIONÄR. Die Franzosen ihrerseits seien unumstrittener Marktführer mit extrem hoher Preissetzungsmacht und einem überragenden (breiten) Portfolio. Auch Richemont, der zuletzt starke Zahlen habe präsentieren können, dürfte vor allem mit seinen teuren Uhren und hochwertigen Schmuck, etwa von Cartier, bei den Reichen und Wohlhabenden beliebt bleiben. Und: Die übergeordneten Aussichten für den Luxus-Markt seien fantastisch.Investierte Anleger bleiben folglich weiter an Bord und lassen die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2022)