Kurzprofil Compagnie Financière Richemont S.A.:



Die Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) ist ein führender Luxusgüterkonzern, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Die Produkte der zur Gruppe gehörenden Unternehmen lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen: Schmuck, Uhren, Accessoires und Mode. Jede der zum Unternehmen gehörenden Firmen wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Allerdings bietet die Gruppe übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. Die Produkte der einzelnen Hersteller werden über verschiedene Vertriebswege verkauft. Dazu gehören eigene Boutiquen der Gruppe, Franchisenehmer sowie Boutiquen Dritter. Die Gruppe agiert weltweit, wobei der größte Absatzmarkt Europa ist. (10.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) unter die Lupe.Die Richemont-habe hat zuletzt schwächer tendiert. Beim Luxus-Konzern stehe in dieser Woche bisher ein Minus von rund vier Prozent zu Buche. Vor allem eine aktuelle, eher pessimistische Studie der Credit Suisse habe verstärkt Verkäufer auf den Plan treten lassen. Doch so schlecht sehe es unter dem Strich gar nicht aus.Die Credit Suisse habe das Kursziel für Richemont auf 105 Franken reduziert und das Rating auf "neutral" belassen. Das konjunkturelle Umfeld werde für die Luxusgüterhersteller immer schwieriger, habe Analystin Natasha Brilliant in ihrer aktuellen Branchenstudie geschrieben. Hersteller von Uhren und Juwelen wie Richemont dürften sich in einer Abschwungphase schlechter schlagen als die Produzenten von Leder- und Modeartikeln, heiße es. Bei Richemont sei diese Schwäche im aktuellen Kurs jedoch bereits eingepreist, heiße es in der Studie.Die Mehrheit der Analysten seien indes optimistisch für den Luxus-Titel gestimmt. Von 34 von Bloomberg befragten Experten würden 21 die Richemont-Aktie kaufen und nur einer die Aktie verkaufen - zwölf Experten stünden dem der im SMI gelisteten Wert "neutral" gegenüber. Das 12-Monats-Ziel von 127,52 Schweizer Franken impliziere zudem ein Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent, wenn das aktuelle Niveau zugrunde lege.Entscheidend für Luxus-Konzerne wie Richemont mit seinen Marken wie Cartier, Piaget, Vacheron Constantin oder Montblanc sei vor allem, dass der wichtige chinesische Markt laufe. Entsprechend positiv hätten Anleger in der Vorwoche Nachrichten aus dem Reich der Mitte zur Lockerung von Lockdown-Maßnahmen goutiert.Die Richemont-Aktie verliere am Donnerstag rund 1,4 Prozent auf 102,35 Franken. Der GD50 bei 100,82 Franken dürfte dem Kurs im Falle weiterer Abgaben einen soliden Support bieten.DER AKTIONÄR halte weiterhin an seiner Empfehlung fest und sei langfristig nach wie vor optimistisch für den Schweizer Luxus-Konzern. Das China-Corona-Thema dürfte mittelfristig an Negativ-Kraft verlieren.Aufgrund des eingetrübten Chartbilds ist die Richemont-Aktie derzeit eine gute Halteposition, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 10.11.2022)