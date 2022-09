Börsenplätze Richemont-Aktie:



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont S.A.:



Die Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) ist ein führender Luxusgüterkonzern, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Die Produkte der zur Gruppe gehörenden Unternehmen lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen: Schmuck, Uhren, Accessoires und Mode. Jede der zum Unternehmen gehörenden Firmen wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Allerdings bietet die Gruppe übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. Die Produkte der einzelnen Hersteller werden über verschiedene Vertriebswege verkauft. Dazu gehören eigene Boutiquen der Gruppe, Franchisenehmer sowie Boutiquen Dritter. Die Gruppe agiert weltweit, wobei der größte Absatzmarkt Europa ist. (06.09.2022/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) ist gut in das Geschäftsjahr 2022/2023 gestartet, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Hauptsächlich zum Quartalswachstum beigetragen habe das Schmuck-Geschäft. Die namhaften Marken im Schmuck-Portfolio des Konzerns Cartier und Van Cleef & Arpels hätten zusammen mit der Uhrensparte eifrig zum Konzernumsatz beitragen können. Dieser sei auf EUR 5,26 Milliarden geklettert, was einem Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Zuletzt habe Richemont durch die Forderungen des aktivistischen Investors Bluebell Capital Partners auf sich aufmerksam gemacht.Der Schweizer Luxusgüterkonzern Compagnie Financière Richemont SA mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf sei mit mehreren Geschäftsbereichen breit aufgestellt. Im Wesentlichen würden sich die Aktivitäten des Konzerns in vier Geschäftsbereiche zusammenfassen lassen: Schmuck & Juwelen, spezialisierte Uhrmacher, Online-Distributoren und eine gemischte Kategorie, in der Bekleidung, Accessoires und weitere Produkte gebündelt würden. Insgesamt verfüge Richemont über 26 sogenannte "Maisons", oder anders "Häuser", und 2.297 einzelne Monomarken-Boutiquen.Am stärksten zum Umsatz beigetragen habe das Schmuck-Geschäft. Hier seien die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um gut 20 Prozent auf 3,02 Milliarden Euro gestiegen. Das Uhren-Geschäft sei mit 18 Prozent ebenfalls stark gewachsen. Das Online-Geschäft hingegen habe mit 8 Prozent deutlich schwächer abgeschnitten. Belastend hätten sich auf den Luxusgüter-Sektor die zunehmenden Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung in China ausgewirkt. Mit rund 30 Prozent Umsatzanteil sei China ein wichtiger Absatzmarkt. Auch wenn das aktuelle Geschäftsumfeld herausfordernd sei, habe sich Verwaltungsratspräsident Johann Rupert zuversichtlich mit Blick auf das neue Geschäftsjahr geäußert. WKN 969000 ) enthalten. Demgegenüber stünden 522 Millionen B-Namensaktien mit einem Nennwert von 0,10 Franken pro Stück, die von der Compagnie Financière Rupert gehalten würden. Dabei handle es sich um eine Schweizer Kommanditgesellschaft, die per 31. März 2022 mit 5,221 Millionen Richemont A-Namensaktien und 522 Millionen Richemont B-Namensaktien 10 Prozent des Eigenkapitals und 51 Prozent der Stimmrechte der Gesellschaft kontrolliere. Johann Rupert, Präsident des Verwaltungsrats des Richemont Konzerns, sei der einzige geschäftsführende Gesellschafter der Compagnie Financière Rupert. Sein Vater, Anthony Edward Rupert, sei Gründer der Rembrandt Group Ltd., aus dem 1988 die Richemont hervorgegangen sei.Zuletzt habe der aktivistische Investor Bluebell Capital Partners mindestens eine Million A-Namensaktien erworben haben müssen, um Traktanden in die Generalversammlung des Richemont Konzerns einbringen zu können. Laut eigenen Angaben sei Bluebell Capital Partners ein langfristiger Investor, der seinen Fokus auf europäische Publikumsaktien lege. Sie würden in Unternehmen investieren, die mit Abschlag zum inneren Wert handeln würden und versuchen würden, entsprechend den Aktionärswert zu steigern.Im Rahmen ihres Engagements hätten sie nun Richemont dazu aufgefordert, den Verwaltungsrat umzustrukturieren sowie eine Statutenänderung zugunsten der Inhaber von Richemont-A-Namenaktien vorzunehmen. Johann Rupert und seine Verwaltungsratsmitglieder würden dem eine klare Absage erteilen. Den Vorwurf der Unterrepräsentanz der Interessen der A-Aktionäre im Verwaltungsrat halte er für unzutreffend. Seiner Auffassung nach würden die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder die Interessen aller Aktionäre gleichermaßen repräsentieren - unabhängig davon, ob sie A-Aktien oder B-Aktien halten würden. Es gebe somit seiner Meinung nach weder rechtlich noch moralisch eine Verpflichtung, etwas zu ändern. Die Aktionärinnen und Aktionäre würden letzten Endes an der Generalversammlung am 7. September 2022 abstimmen können. (Analyse vom 06.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link