Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (20.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der nächste Großauftrag sei eingesackt. Bis 2025 werde der Düsseldorfer Konzern Präzisionsmunition im Wert eines niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrags an Ungarn liefern. Für den deutschen Rüstungskonzern kein Problem. Genau so wenig wie die geplante Lieferung von Panzermunition im Wert von 4 Mrd. Euro an den Bund oder eine jahrzehntelange Outperformance.1996 habe die Hauptversammlung die Änderung des Firmennamens von Rheinmetall-Borsig AG in Rheinmetall AG beschlossen. Seitdem war das Unternehmen im MDAX gelistet und bis zum Aufstieg in den DAX im März 2023 der einzige Wert gewesen, der ununterbrochen gelistet gewesen sei.Frühe Investitionen in die Aktie von Rheinmetall hätten sich definitiv ausgezahlt. Wer im Jahr 1996 1.000 Euro investiert habe, dürfe sich heute über ein Vermögen von über 25.000 Euro freuen. Wer vor zehn Jahren Aktien gekauft habe, habe seinen Einsatz immer noch mehr als versechsfacht. Auf Sicht von fünf Jahren betrage die Performance plus 150%, seit Jahresbeginn habe sich das Papier um 30% verteuert.Hinweis auf Interessenkonflikte:Derivate auf Rheinmetall befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: