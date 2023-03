Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

254,30 EUR +2,05% (06.03.2023, 13:16)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

254,30 EUR +2,29% (06.03.2023, 13:00)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (06.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktien von Rheinmetall und HENSOLDT ( ISIN DE000HAG0005 WKN HAG000 ) würden zum Wochenstart deutlich zulegen. Rheinmetall liege 2,8 Prozent in Front und sei damit hinter der Deutschen Lufthansa der zweistärkste Wert des Tages im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ). Die Aktie von HENSOLDT gewinne 2,3 Prozent und gehöre damit auch zu den besten Werten des Tages im SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ).Dabei seien die Anteile des Autozulieferers und Rüstungsunternehmens Rheinmetall bis knapp unter ihr vor wenigen Tagen bei 257,60 Euro markiertes Rekordhoch gestiegen. Die Papiere des Anbieters von Sensorik und Verteidigungselektronik HENSOLDT hätten im Tagesverlauf bei 33,60 Euro ein neues Rekordhoch markieren können.Rheinmetall werde in Kürze in den deutschen Leitindex DAX aufgenommen, HENSOLDT rücke in den MDAX der mittelgroßen Werte nach. "Die Aktien der beiden haben in den letzten Handelsmonaten stark an Wert gewonnen und konnten dadurch die Einstiegsbarrieren überspringen", habe Marktexperte Andreas Lipkow kommentiert.Dass Aktien von Rüstungsunternehmen solch einen Aufschwung erfahren hätten, habe der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit sich gebracht. Inzwischen dauere er schon mehr als ein Jahr und habe nicht nur die Energie- und Lebensmittelmärkte stark beeinflusst. Er habe auch zu einer Verschiebung der fiskalischen Prioritäten geführt, sodass weltweit die Budgets für Militärausgaben deutlich steigen würden. Analyst Christophe Menard von Deutsche Bank Research etwa habe im Sommer vergangenen Jahres auf einen "Superzyklus" für die Branche durch Verteidigungsinvestitionen hingewiesen. Von derlei Entwicklungen würden nun die beiden Unternehmen massiv profitieren.Gewinne laufen lassen und mit Stopp bei 23,00 Euro bei HENSOLDT beziehungsweise 190,00 Euro bei Rheinmetall absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link