Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (14.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Automobilzulieferer und Waffenhersteller Rheinmetall wolle das Munitionsgeschäft mit einer Übernahme in Spanien ausbauen. Gekauft werden solle das spanische Unternehmen Expal Systems, habe Rheinmetall am Sonntagabend in Düsseldorf mitgeteilt. Verkäufer sei der spanische Konzern Maxam. Die Aktie von Rheinmetall reagiere am Montag mit einem deutlichen Plus.Die Transaktion solle bis Sommer 2023 abgeschlossen sein, nachdem die kartellrechtlichen und sonstigen regulatorischen Prüfungen erfolgt seien. Dem vereinbarten Kaufpreis, der nach dem Abschluss der Transaktion fällig werde, liege ein Unternehmenswert von 1,2 Milliarden Euro zugrunde.Mit der Übernahme wolle sich der Konzern für die erwartete, weiterhin große Nachfrage nach Munition wappnen. So würden viele Länder seit Beginn des Ukraine-Krieges deutlich mehr Geld in ihre Verteidigungskapazitäten stecken. Zudem würden einige Staaten Munition an die Ukraine liefern.Da sich die Produktangebote beider Unternehmen ergänzten, stärke die Akquisition das Angebot von Rheinmetall, insbesondere im stark wachsenden Marktsegment der Artillerie- und Mörsermunition sowie der Mörserwaffen, habe es weiter geheißen. MDAX hinter K+S ( ISIN DE000KSAG888 WKN KSAG88 ) noch 2,2 Prozent im Plus bei 168,75 Euro notiert. Auch Analyst David Perry von der Bank J.P. Morgan habe die Übernahme positiv gewertet. Sie dürfte ab 2024 rund fünf Prozent zum Gewinn je Aktie beitragen.Die Aktie von Rheinmetall habe seit dem Hoch im Juli bei 227,90 Euro zuletzt deutlich korrigiert. Zuletzt habe das Papier aber einen Boden ausbilden und sich vom Korrekturtief bei gut 140 Euro wieder nach oben bewegen können. Mittlerweile sei das Papier an die 200-Tage-Linie herangelaufen. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal bedeuten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 14.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link