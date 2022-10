Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

163,80 EUR +3,18% (25.10.2022, 16:33)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

163,30 EUR +2,41% (25.10.2022, 16:21)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (25.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall zähle am Dienstag zu den stärksten Werten im MDAX . Neben dem anhaltend freundlichen Marktumfeld profitiere die Aktie auch vom Verkauf eines Geschäftsbereichs, für den schon länger ein Abnehmer gesucht werde. Das Chartbild helle sich nun nach langer Durststrecke endlich wieder auf.Rheinmetall verkaufe die Produktion von Großkolben, für die seit Anfang des Jahres Angebote geprüft worden seien. Käufer sei die schwedische Unternehmensgruppe Koncentra Verkstads aus Göteborg, wie Rheinmetall am Dienstag in Düsseldorf mitgeteilt habe. Angaben zum Kaufpreis seien nicht gemacht worden.Die Vereinbarung umfasse den Großkolbenbereich mit drei Produktionswerken in Deutschland, den USA und China sowie die Stahlkolben-Linie aus dem Kleinkolbenwerk Marinette in den USA. Die Genehmigung der Behörden stehe noch aus. Die Transaktion solle bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.Der Klein- und Großkolbenbereich falle unter das Nicht-Kerngeschäft des Konzernsegments Materials and Trade, das im vergangenen Jahr insgesamt rund 11,5 Prozent des Umsatzes der Düsseldorfer ausgemacht habe. Mit dem Verkauf wende sich Rheinmetall weiter vom Geschäft rund um den Verbrennungsmotor ab.Anleger bleiben angesichts der vollen Auftragsbücher und der attraktiven Bewertung an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 25.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link