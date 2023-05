Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

262,60 EUR -1,80% (04.05.2023, 08:52)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

268,40 EUR +1,05% (03.05.2023, 17:35)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (04.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Rheinmetall sei das erste Quartal wie erwartet etwas schwächer ausgefallen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe zwar seine Jahresziele bestätigt. An der Börse kämen die Zahlen in einer ersten Reaktion dennoch nicht gut an, die Aktie verliere im frühen Handel rund drei Prozent an Boden."Wir liegen weiter auf gutem Kurs zur Realisierung unserer ehrgeizigen Ziele für nachhaltiges profitables Wachstum. Viele Länder weiten ihre militärische Beschaffung aus", so Konzernchef Armin Papperger. "Die Zeitenwende und der daraus gestiegene militärische Bedarf beginnen nun, sich in konkreten Auftragserfolgen niederzuschlagen."Der Umsatz solle der bestätigten Prognose zufolge auf 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro steigen. In der Mitte der Spanne wäre das ein Anstieg um gut 17 Prozent. Bei der Marge basierend auf dem operativen Ergebnis peile Rheinmetall weiter einen leichten Anstieg auf rund zwölf Prozent an. Im ersten Quartal sei der Anstieg des Umsatzes erwartungsgemäß hinter dem Jahresziel zurückgeblieben. Die Marge sei wegen einiger Sondereffekte sogar zurückgegangen.Basierend auf dem weiter gestiegenen Auftragsbestand sollte sich das Wachstum aber bald beschleunigen und die Marge steigen. In den ersten drei Monaten sei der Umsatz um knapp acht Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gestiegen. Das operative Ergebnis sei unter anderem wegen einer Sonderzahlung zum Inflationsausgleich an die Belegschaft sowie negativen Ergebnisbeiträgen von Gesellschaften, an denen Rheinmetall beteiligt sei, um rund ein Fünftel auf 73 Millionen Euro gefallen. Die Marge sei dementsprechend auf 5,4 Prozent (Vorjahr: 7,3 Prozent) zurückgegangen.Die Aktie bleibt auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Rheinmetall AG. (Analyse vom 04.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link