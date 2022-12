Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (09.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Rheinmetall liefere zwei Flugabwehrsysteme vom Typ Skynex an einen internationalen Kunden. Die Systeme würden den Schutz vor Bedrohungen aus der Luft verstärken. Der Auftrag habe einen Wert von rund 182 Millionen Euro. Die Lieferungen würden Anfang 2024 erfolgen, heiße es vonseiten des Unternehmens. Bereits am Vortag habe man einen Auftrag von der Bundeswehr melden können.Zusätzlich sei noch eine Absichtserklärung über die Beschaffung von HX-LKW von Rheinmetall im Wert von rund 12 Millionen Euro unterzeichnet worden. Diese Fahrzeuge sollten gemeinsam mit den Skynex-Systemen ausgeliefert werden.Skynex setze auf die kanonenbasierte Flugabwehr und eigne sich daher besonders im Nächstbereichsschutz, wo Lenkwaffen nicht effektiv wirken könnten. Weiter sei der Einsatz von programmierbarer 35mm-Munition des Typs Ahead, wie sie von Rheinmetall zu diesem Zweck entwickelt worden sei, wesentlich günstiger als vergleichbare lenkwaffenbasierte Systeme, so Rheinmetall. Außerdem sei es nicht möglich, die 35mm Munition nach Abschuss durch elektronische Gegenmaßnahmen zu beeinflussen oder gar abzulenken. Die Erfolge des 35mm-Flakpanzers Gepard in der Ukraine würden unterstreichen, mit welcher Effizienz die kanonenbasierte Flugabwehr Luftziele - besonders Marschflugkörper und Drohnen - abwehren könne.Das moderne Flugabwehrsystem Skynex basiere auf dem Konzept, die Luftraumüberwachung von den Effektoren zu separieren. Durch diese Modularität könnten, je nach Mission, die benötigten Mittel an das Führungsnetz angeschlossen werden. Das System lasse die Integration von Radaranlagen verschiedener Hersteller zu.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Rheinmetall-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 09.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link