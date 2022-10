Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (11.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Rüstungskonzern Rheinmetall liefere 15 Panzer an Tschechien, damit der NATO-Staat modernen Ersatz bekomme für Panzer sowjetischer Bauart, die an die Ukraine abgegeben worden seien. Einen entsprechenden Vertrag hätten Vertreter Deutschlands und Tschechiens am Dienstag in Prag unterzeichnet, wie Rheinmetall mitgeteilt habe.Laut früheren staatlichen Angaben gehe es um 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A4 und um einen Bergepanzer Büffel. Berliner Kreisen zufolge belaufe sich das Finanzvolumen auf umgerechnet 157 Millionen Euro.Das erste Fahrzeug solle im Dezember übergeben werden, Ende 2023 solle die Auslieferung abgeschlossen sein. Im Auftrag enthalten seien Munition sowie Dienstleistungen für die Ausbildung und die Ersatzteilversorgung.Rheinmetall liefere im Zuge des sogenannten Ringtauschs Kampfpanzer. Der Ringtausch sei ein von der deutschen Bundesregierung entwickeltes Verfahren, um die Ukraine bei deren Anstrengungen gegen die russische Invasion in Zusammenarbeit mit den europäischen Nachbarn und NATO-Partnern unterstützen zu können. Dabei würden NATO-Partner Großgerät aus vormals sowjetischer Produktion an die Ukraine abgeben und dafür verfügbare Systeme aus westlicher Produktion erhalten.Die Aktie von Rheinmetall könne von der heutigen Meldung nicht profitieren. Sie notiere 0,6 Prozent im Minus bei 146,60 Euro.Anleger sollten bei der Rheinmetall-Aktie weiter an Bord bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Auftragsbücher seien gut gefüllt und die Bewertung an der Börse sei attraktiv. (Analyse vom 11.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)