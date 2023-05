Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (12.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Rheinmetall-Aktie präsentiere sich zum Wochenschluss erneut stark. Der Titel gewinne am Vormittag 0,8 Prozent auf 261,40 Euro und sei damit der fünftstärkste Wert des Tages im DAX. Die Aktie profitiere dabei von einem neuen Großauftrag.Rheinmetall sei mit der Lieferung von Artilleriemunition an einen europäischen Kunden beauftragt worden. Der Auftragswert liege im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, heiße es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Munition solle in den Jahren 2023 und 2024 ausgeliefert werden. Der Auftrag reihe sich ein in eine Serie von Beauftragungen aus dem Bereich der Schützenpanzer- und Kampfpanzermunition. Rheinmetall unterstreiche damit seine hohe Kompetenz in der Herstellung von Munition für seine militärischen Kunden. Zudem habe das Unternehmen die Kapazität zur kurzfristigen Bereitstellung großer Stückzahlen.Der Düsseldorfer Technologiekonzern zähle weltweit zu den bedeutenden Herstellern von Waffen- und Munitionssystemen. Das Spektrum reiche von Mittelkalibermunition für Schützenpanzer und Flugabwehrgeschütze sowie für Flugzeugbewaffnungen, über Panzer- und Artilleriemunition bis hin zu Hoch­energielaser-Anwendungen. Derzeit baue Rheinmetall am niedersächsischen Standort Unterlüß zusätzlich eine neue Fertigungsanlage für 35mm-Mittelkaliber­munition auf, um ab Sommer 2023 auch aktuell entstandene Bedarfe im Bereich der Flugabwehr decken zu können.Die Analysten würden sich weiter optimistisch für die Rheinmetall-Aktie zeigen. Die US-Bank JPMorgan habe das Rating zuletzt mit "Overweight" und einem Kursziel von 310 Euro bestätigt. "Die Auftragseingänge des Rüstungs- und Industriekonzerns scheinen Fahrt aufzunehmen", habe Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben.Rheinmetall sei angesichts voller Auftragsbücher auf Kurs. Der Rüstungsboom stehe zudem erst am Anfang. Langfristig sind deshalb noch höhere Kurse drin, die Aktie bleibt auf dem Empfehlungszettel und ein Basisinvestment im DAX, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link