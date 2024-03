Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

521,20 EUR +0,27% (27.03.2024, 12:01)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

520,60 EUR -0,08% (27.03.2024, 11:46)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (27.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktien von Rheinmetall und HENSOLDT hätten am Morgen erneut neue Rekordmarken erreichen können. Gute News von der Auftragsseite, positive Analystenkommentare, starke Zahlen und ein weiterhin gutes Umfeld für Rüstungsaktien an sich hätten die Aktien zuletzt von Rekord zu Rekord getrieben. AKTIONÄR-Leser könnten sich über satte Gewinne freuen.Wie Rheinmetall am Dienstag bekannt gegeben habe, erhalte das Unternehmen über 130 Millionen Euro Fördergelder der Europäischen Union zur Erhöhung der Munitionsproduktion. Damit fließe über ein Viertel der Gesamtsumme von 500 Millionen Euro, welche die EU im Rahmen des Act of Support in Ammunition Production (ASAP) zur Produktionsausweitung von 155mm-Artilleriemunition und Pulver vergeben habe, in insgesamt sechs Projekte europäischer Tochtergesellschaften von Rheinmetall. Gefördert würden damit Vorhaben in Deutschland, Ungarn, Rumänien und Spanien. "Wir sind dankbar für das Vertrauen der Europäischen Union, mit Rheinmetall einen der wichtigsten europäischen Lieferanten für 155mm-Munition bei der Förderung maßgeblich zu berücksichtigen", habe Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall kommentiert. Zukünftig würden weitere Ausschreibungen erwartet. Die EU plane unter anderem im kürzlich veröffentlichten Vorschlag für ein European Defence Investment Programme (EDIP) den Ausbau der Produktionskapazitäten für weitere Verteidigungsprodukte zu fördern.HENSOLDT habe zuletzt mit einem starken Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr punkten können. Das Unternehmen erwarte ein stark steigendes bereinigtes EBITDA und auch ein starkes Wachstum von Umsatz und Auftragseingang.Die Aktien von Rheinmetall und HENSOLDT seien derzeit nicht zu bremsen. AKTIONÄR-Leser würden an der Rally kräftig mitverdienen. Seit der Kauf-Empfehlung für die Aktie von Rheinmetall im August 2022 liege der Wert bereits 220 Prozent im Plus. HENSOLDT notiere seit der Empfehlung im Februar dieses Jahres ebenfalls bereits 32 Prozent im Plus. Anleger lassen die Gewinne bei allen Werten weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: