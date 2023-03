Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (01.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Nach dem Aufstieg der Commerzbank Ende Februar dürfte im März überraschend auch Rheinmetall zur ersten Börsenliga stoßen. Der am frei handelbaren Aktienanteil gemessene Börsenwert des Rüstungskonzerns und Autozulieferers mache es wohl möglich: Die sogenannte "Freefloat-Marktkapitalisierung" sei per Ende Febrauar auf 10,28 Milliarden Euro gestiegenen.Damit würde Rheinmetall Index-Experten zufolge den Dialysespezialisten FMC ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) aus dem DAX verdrängen. Dieser dürfte damit laut J.P. Morgan-Analyst Pankaj Gupta sowie Tom Koula von Stifel Europe in Kürze in den MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) absteigen.Zudem stünden den Experten zufolge noch einige weitere Platzwechsel im Index der mittelgroßen Werte sowie im Index der kleineren Werte, dem SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ), an. Im Technologiewerte-Index TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) würden ebenfalls Änderungen erwartet. Die Deutsche Börse werde sich an diesem Freitagabend äußern. Etwaige Änderungen würden am Montag, 20. März, in Kraft treten.Im MDAX würden Gupta, Koula und auch SocGen-Analyst Yohan Le Jallé den Aufstieg des Technologieunternehmens JENOPTIK aus dem SDAX erwarten. Zudem sollte diesen Sprung laut Gupta und Koula auch der Rüstungskonzern Hensoldt ( ISIN DE000HAG0005 WKN HAG000 ) geschafft haben. Dafür dürften den Experten zufolge der Biokraftstoff-Hersteller VERBIO ( ISIN DE000A0JL9W6 WKN A0JL9W ) und die Software AG in den SDAX absteigen. WKN A3C7M6 ) könnte auch dieser nach den Worten des Index-Spezialisten Tom Koula seinen Platz im Index der mittelgroßen Unternehmen verlieren und Platz machen für den derzeit noch im SDAX notierten Abfüllspezialisten Krones Neben diesen Platzwechseln erwartet Koula im SDAX außerdem einen weiteren Aufstieg: Der Versicherer W&W (Wüstenrot & Württembergische) dürfte in den Nebenwerte-Index zurückkehren. Den Platz räumen müsse dafür wohl die Südzucker-Tochter und Bioethanol-Herstellerin CropEnergies.Im TecDAX würden Koula und J.P. Morgan-Analyst Gupta damit rechnen, dass der Batteriehersteller VARTA den Index verlassen müsse und dafür der Strahlen- und Medizintechnikspezialist Eckert & Ziegler aufgenommen werde.Wichtig seien Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indices real nachbilden würden (physisch replizierende ETF). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne. "Der Aktionär" bleibt insbesondere für die beiden potenziellen Aufsteiger Rheinmetall und Hensoldt zuversichtlich, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)