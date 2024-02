Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (06.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Volle Auftragsbücher würden bei Rheinmetall seit Monaten für gut laufende Geschäfte sorgen. Doch nun drohe dem Konzern Ärger in Spanien. Die Kartellbehörde habe dort Ermittlungen gegen den DAX-Konzern eingeleitet. Der Vorwurf: Bei der Übernahme des Munitionsherstellers Expal habe Rheinmetall unvollständige und irreführende Angaben gemacht.Die Comision Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) habe deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Sie untersuche, ob einige Märkte betroffen sein könnten, die Rheinmetall bei der Anmeldung des Deals nicht angegeben habe. Genannt worden sei etwa die Produktion und Vermarktung von Nitrozellulose und Nitroglycerin."Darüber hinaus könnten einige der von dem Unternehmen gegebenen Informationen irreführend gewesen sein", so die CNMC. Die Behörde habe nun bis zu drei Monate Zeit, um die Untersuchung durchzuführen. Für Rheinmetall könnte eine Geldbuße von bis zu fünf Prozent des Umsatzes im Jahr vor der Verhängung einer solchen möglichen Geldbuße drohen.Im November 2022 habe Rheinmetall vereinbart, Expal für 1,2 Milliarden Euro zu übernehmen. Das margenstarke Rüstungsgeschäft sollte dadurch ausgebaut werden, 2023 dürfte Expal mehr als 190 Millionen Euro zum Umsatz beitragen. Im Februar 2023 sei die Übernahme dann durch die CNMC genehmigt und im Anschluss abgeschlossen worden. Rheinmetall selbst habe laut "Dow Jones News" zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme reagiert.Rücksetzer sind Kaufchancen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link