154,35 EUR -4,19% (04.10.2022, 14:47)



154,15 EUR -4,55% (04.10.2022, 14:33)



DE0007030009



703000



RHM



RNMBF



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (04.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Während sich der Gesamtmarkt weiter von den jüngsten Tiefs löse, notiere die Rheinmetall-Aktie am Ende des MDAX. Aufgrund der Verzögerung einer wichtigen Entscheidung in Australien würden die Papiere des Rüstungskonzerns und Autozulieferers mehr als vier Prozent verlieren - zwischenzeitlich sei das Minus sogar noch größer gewesen.Ursache für die Verluste seien Meldungen australischer Zeitungen, wonach sich die Entscheidung zwischen dem Luchs-Spähpanzer und dem koreanischen Konkurrenten Redback im Rahmen des Programms "Land 400 Phase 3" verzögere. Im Auftragsziel von Rheinmetall für 2022 sei wohl ein ordentlicher Posten aus Australien enthalten, habe es am Markt geheißen.Mit einem Kursplus von fast 175 Prozent auf einen Rekord von knapp 228 Euro im Juni sei Rheinmetall größer Profiteur der Neuausrichtung der Verteidigungspolitik vieler Länder nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine gewesen. Doch inzwischen habe die Aktie vom Hoch wieder deutlich eingebüßt - seit März habe sich unter dem Strich so kaum etwas getan.Ein Rückschlag in Australien könnte die Rheinmetall-Aktie zwar belasten. Doch die Auftragsbücher seien auch so gut gefüllt und die Bewertung an der Börse sei attraktiv.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link