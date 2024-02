XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (02.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Düsseldorfer Rüstungskonzern habe am gestrigen Donnerstag angekündigt, die Mehrheit am rumänischen Fahrzeughersteller Automecanica Medias zu übernehmen. Damit baue Rheinmetall seine Präsenz in Zentraleuropa weiter aus. Die Erwartungen an die Akquisition dürften auch den Anlegern gefallen.Rheinmetall werde nach eigenen Angaben 72,5% an dem Unternehmen halten. Mittelfristig sehe der Konzern durch die Akquisition ein jährliches Umsatzpotenzial von rund 300 Mio. Euro und rechne bis Ende 2024 mit einem Auftragseingang in dreistelliger Millionenhöhe. "Rheinmetall stärkt mit dieser Akquisition seinen Footprint in Zentraleuropa und erschließt sich erheblichen Umsatzzuwachs und neue, aussichtsreiche Kundenländer in der Region", habe es in der Mitteilung von Rheinmetall geheißen.Mit der Erweiterung in Rumänien baue Rheinmetall seine Fertigungskapazitäten deutlich aus. Dies dürfte sich dank der erhöhten Umsätze und Auftragseingänge auch am Aktienkurs bemerkbar machen. Investierte Anleger sollten daher an der Aktie festhalten, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2024)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:329,00 EUR +0,15% (02.02.2024, 12:51)