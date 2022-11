Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (16.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall sei mit einem deutlichen Aufschlag in den Tag gestartet. Die Explosion in Polen habe Rüstungswerte zunächst deutlich angetrieben. Im Fokus hätten aber auch die Aussagen des Konzerns auf dessen Investorenveranstaltung gestanden. Die Düsseldorfer würden sich wegen der Aufrüstung in vielen Nato-Staaten für die mittlere Frist höhere Finanzziele stecken.2025 solle sich der Umsatz gegenüber dem Jahr 2021 nahezu verdoppelt haben, so der MDAX -Konzern am Mittwoch anlässlich einer Investorenveranstaltung in Wien. Auch bei der Profitabilität dürfte es Aufschwung geben, sodass sich auch Nettogewinn und Dividende in etwa verdoppeln dürften.Ziel sei es, 2025 zwischen 10 und 11 Milliarden Euro Umsatz zu erzielen. Für das laufende Jahr habe sich das im MDAX gelistete Unternehmen derzeit rund 15 Prozent Umsatzwachstum aus eigener Kraft gegenüber den 5,7 Milliarden Euro Umsatz aus dem Vorjahr vorgenommen.Die für dieses Jahr bei über 11 Prozent eingeplante operative Marge, an der Rheinmetall maßgeblich seine Profitabilität messe, solle auf rund 13 Prozent bis zur Mitte des Jahrzehnts ansteigen. Analysten hätten bisher im Schnitt einen Umsatz von weniger als 10 Milliarden Euro und eine Marge von knapp 13 Prozent für 2025 geschätzt.Die Aktie von Rheinmetall habe nach der Korrektur seit Mitte des Jahres wieder Fahrt aufnehmen und sich vom Korrekturtief bei gut 140 Euro wieder deutlich nach oben bewegen können. Zuletzt sei auch der Sprung über die 200-Tage-Linie und damit ein neues Kaufsignal gelungen.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Rheinmetall-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 16.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)