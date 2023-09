ISIN Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (21.09.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) charttechnisch unter die Lupe.Ein interessantes Tradingsetup ergebe sich derzeit möglicherweise bei der Rheinmetall-Aktie. Einer der absoluten Börsenlieblinge des Jahres 2022 gönne sich seit Monaten eine Verschnaufpause. Charttechnisch schlage sich diese Entwicklung in der Ausprägung einer klassischen Korrekturflagge nieder. Ein Ausbruch aus dem seit März bestehenden Konsolidierungsmuster - obere Flaggenbegrenzung aktuell bei 267,75 EUR - käme einem erneuten Investmentkaufsignal gleich. Im Erfolgsfall winke ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 2281,30 EUR und ein Durchstarten in Richtung der Runden 300er-Marke. Mittlerweile hätten sich die Bollinger Bänder auch wieder stark zusammengezogen, d. h. der Volatilitätsindikator stehe einer neuen Trendbewegung nicht mehr im Wege. Das obere Bollinger Band (akt. bei 268,89 EUR) harmoniere zudem sehr gut mit diskutierten Trigger in Form eines möglichen Flaggenausbruchs. Um die Ausbruchschance nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, die 38-Wochen-Linie (akt. bei 249,64 EUR) nicht mehr zu unterschreiten. Mit anderen Worten: Dieses Level sei als Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:257,30 EUR 0,00% (21.09.2023, 08:45)XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:258,20 EUR -0,96% (20.09.2023, 17:35)