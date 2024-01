ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (09.01.2024/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) charttechnisch unter die Lupe.Im Gegensatz zu seinem Vorgänger verlaufe der Jahresauftakt 2024 holprig. Umso bemerkenswerter, dass die Rheinmetall-Aktie gegen den allgemeinen Markttrend habe zulegen können. Charttechnisch stelle die zuletzt diskutierte Konsolidierungsflagge ein wichtiges Pro-Argument dar. Dank des freundlichen Jahresauftakts habe der Titel zudem die Seitwärtsphase der letzten Wochen überwunden. Die objektive Auswertung, mit der die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt jede Woche die 160 deutschen Standardwerte aus DAX, MDAX und SDAX nach insgesamt sieben verschiedenen Indikatoren filtern würden, sorge für ein weiteres Ausrufezeichen. Schließlich mache die Rheinmetall-Aktie hier aktuell eine sehr gute Figur. Im "uncharted territory" definiere das Kursziel der angeführten Flagge von 365 EUR eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So könnten Trader das November-Hoch bei 295,10 EUR als engmaschige Absicherung heranziehen, während langfristige Investoren der Aktie mit einem Stopp auf Basis der jüngsten Aufwärtskurslücke bei 289,30/288,90 EUR etwas mehr Luft zum Atmen lassen würden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:307,90 EUR +0,06% (09.01.2024, 08:40)XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:307,40 EUR +0,75% (08.01.2024, 17:35)