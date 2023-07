Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für seine Beteiligung am Bau des Kampfjets F-35 wolle der Rüstungskonzern Rheinmetall eine Fabrik am Flughafen Weeze im Westen Nordrhein-Westfalens errichten. Eine entsprechende Standortentscheidung habe das Düsseldorfer Unternehmen am Dienstag bekannt gegeben. Rheinmetall solle Rumpfteile für mindestens 400 Flugzeuge vom Modell F-35A Lightning II fertigen.Deutschland habe 35 solcher Kampfjets für seine Luftwaffe bestellt, um den in die Jahre gekommenen Tornado zu ersetzen. Andere Abnehmer seien nach Angaben von Rheinmetall "befreundete Nationen" Deutschlands.Die US-Konzerne Northrop Grumman und Lockheed Martin seien für andere Teile des Jets zuständig. Man sei stolz über den "echten Know-how-Transfer an den Standort Deutschland", habe Rheinmetall-Chef, Armin Papperger, gesagt. Die Produktion beginne aller Voraussicht nach im Jahr 2025. Die Anlage sei in einem Gewerbegebiet direkt neben dem eigentlichen Flughafengelände. Niedersachsen und Brandenburg hätten sich ebenfalls Hoffnungen auf den Zuschlag bei der Standortsuche gemacht, würden nun aber außen vor bleiben.Die Rheinmetall-Fabrik werde den Angaben zufolge knapp 60.000 Quadratmeter groß sein, gut 400 Beschäftigte sollten dort tätig sein. Der Lockheed Martin-Manager, Mike Shoemaker, habe die zügige Standortwahl für die Montagelinie als "wichtigen Meilenstein im deutschen F-35-Programm" gewertet. Die Fertigung trage dazu bei, "die wachsende weltweite Nachfrage zu befriedigen und mit der F-35 in Bezug auf künftige Bedrohungen im 21. Jahrhundert einen Schritt voraus zu sein". Zuvor habe der "Business Insider" über die Entscheidung für Weeze berichtet.Neue Hochs sollten eine Frage der Zeit sein, die Aktie bleibt auf der Empfehlungsliste, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Rheinmetall AG. (Analyse vom 04.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link