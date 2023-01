Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

214,00 EUR -5,48% (31.01.2023, 09:03)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

227,20 EUR -0,44% (30.01.2023, 17:35)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (31.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) weiterhin zugreifen.Die Aktie des Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall zähle am Dienstag zu den schwächsten Werten im MDAX . Hintergrund: Der Konzern beschaffe sich über eine Wandelanleihe Geld für den im November angekündigten Zukauf in Spanien. Eine Milliarde Euro sollten dafür insgesamt aufgenommen werden.Die Schuldverschreibungen würden laut Rheinmetall ausschließlich institutionellen Investoren angeboten. Das Geld solle zur Finanzierung eines wesentlichen Teils der geplanten Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal verwendet werden. Ausgegeben würden voraussichtlich zwei Tranchen gleicher Größe mit unterschiedlichen Laufzeiten zu Kuponzinssätzen von 1,625 bis 2,125 Prozent und von 2,0 bis 2,5 Prozent. Die Wandelanleihen könnten in bis zu 3,14 Millionen neue oder bestehende Aktien gewandelt werden. Beide Serien hätten eine Wandlungsprämie zwischen 40 und 45 Prozent.Rheinmetall habe Mitte November angekündigt, Expal von der spanischen Maxam Holding zu übernehmen, dem Kaufpreis habe dabei ein Unternehmenswert von 1,2 Milliarden Euro zugrunde gelegen. Der Abschluss des Deals werde bis Sommer 2023 angestrebt.Der Wandler sorge für einen Rücksetzer. Zudem seien nach den jüngsten Commerzbank-Zahlen die Sorgen gewachsen, dass der DAX ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 )-Aufstieg vorerst doch nicht gelinge. Doch starke Margen und die vollen Auftragsbücher sollten dafür sorgen, dass mittelfristig höhere Kurse möglich seien.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link