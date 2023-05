unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Rheinmetall-Aktie habe seit dem Wochenauftakt an Boden verloren. Dennoch behaupte sich das Papier weiter über eine charttechnisch wichtigen Marke. Zudem könnten gleich zwei Nachrichten in Kürze für eine Gegenbewegung sorgen. Neben dem Ukraine-Krieg stehe dabei auch das neue Hype-Thema Wärmepumpen im Fokus.Konkret habe der Düsseldorfer Rüstungskonzern und Automobilzulieferer angekündigt, sein Ukraine-Geschäft hochfahren zu wollen. So sehe sich Rheinmetall auf einem guten Weg, um in der Ukraine künftig Panzer, Flugabwehr und Munition herstellen zu können. Man versuche, in den nächsten Wochen einige Kooperationen und Gemeinschaftsunternehmen mit ukrainischen Firmen abzuschließen, habe Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Dienstag auf der Hauptversammlung des DAX-Konzerns gesagt.Als konkretes Beispiel sei er auf das seit zwei Monaten bekannte Vorhaben eingegangen, in der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Panther bauen zu wollen. Pro Jahr könnten es den Rheinmetall-Plänen zufolge bis zu 400 sein. Die Investitionen in neue Werke kämen dabei vom ukrainischen Staat.Laut einem "Handelsblatt"-Bericht stoße Rheinmetall zudem in einen neuen zukunftsträchtigen Bereich vor: dem Wärmepumpen-Geschäft. Der Konzern werde einen führenden deutschen Heizungshersteller mit Verdichtern, einer zentralen Wärmepumpen-Komponente, beliefern. Das hätten Konzern-Kreise der Zeitung bestätigt. Zur Erinnerung: Rheinmetall habe bereits Ende Dezember 2022 einen Großauftrag für die Herstellung von Kältemittelverdichtern im Volumen von 770 Mio. Euro bekannt gegeben. Offen sei bislang geblieben, wofür die Verdichter genau gebaut werden sollten. Dieses Rätsel könnte nun gelöst sein, sollte sich der Bericht als wahr entpuppen.Mit Blick auf den Chart stehe indes fest, dass die Rheinmetall-Aktie den GD50 bei 260,90 Euro verteidigen müsse. Andernfalls könnte die Konsolidierung weiter an Dynamik gewinnen und das Papier die 250-Euro-Marke testen. Für einen nachhaltigen Kursanstieg müsste die Aktie hingegen die 275-Euro-Marke nachhaltig überwinden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU