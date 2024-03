XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (06.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Seit Wochen klettere die Aktie von Rheinmetall von Rekord zu Rekord. Am Mittwoch habe das Papier des Düsseldorfer Rüstungskonzerns und Autozulieferers einmal mehr ein neues Allzeithoch erreicht. Untermauert werde die starke Kursentwicklung aber nach wie vor vom operativen Geschäft. So habe Rheinmetall einmal mehr einen neuen Großauftrag bekommen.Ausnahmsweise erhalte den neuen Auftrag mit einem Wert im niedrigen dreistellige Millionen-Euro-Bereich aber nicht die Rüstungssparte, sondern das Autozuliefergeschäft. So werde Rheinmetall mehrere Millionen elektrische Ölpumpen an einen der größten Automobilhersteller weltweit liefern. Ergänzende Dienstleistungen dürfte das Volumen des Auftrags sogar noch steigern, diese Umsätze können derzeit allerdings noch nicht klar beziffert werden.Es laufe rund bei Rheinmetall. Die Auftragsbücher seien prall gefüllt. Es sei auch positiv zu werten, dass es abseits des brummenden Rüstungsgeschäfts gut Nachrichten gebe. Die Aktie habe mit dem neuen Allzeithoch einmal mehr untermauert, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sei. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:435,20 EUR -0,27% (06.03.2024, 16:12)