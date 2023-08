Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall sei zuletzt am Ausbruchsversuch auf ein neues Allzeithoch gescheitert. Seitdem konsolidiere die Aktie, wichtige Supportmarken kämen nun in den Fokus. Unterstützung komme derweil von der Auftragsseite. Rheinmetall habe einen weiteren Auftrag zur Produktion von Zylinderkurbelgehäusen an Land gezogen. Die Aktie könne bis zum Mittag gut ein Prozent zulegen.Wie Rheinmetall am heutigen Mittwoch mitgeteilt habe, habe man einen neuen Auftrag im Rahmen seiner "Last Man Standing"-Strategie im Bereich des Verbrennungsmotors gewonnen. Beauftragt worden sei eine mittlere sechsstellige Anzahl Zylinderkurbelgehäuse. Auftraggeber sei ein Zusammenschluss zweier global tätiger, renommierter Autohersteller. Die Auftragssumme liege im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, so Rheinmetall.Die "Last Man Standing"-Strategie Rheinmetalls, mit der der Konzern auch weiterhin das nach wie vor vorhandene Geschäftspotenzial im Bereich des Verbrennungsmotors ausschöpfe, habe sich bei der Ausschreibung als Wettbewerbsvorteil erwiesen, heiße es. Dem Konzern gelinge es mit dem Gewinn der Ausschreibung, die Auslastung der vorhandenen Kapazitäten zu optimieren.Das Automobilzuliefergeschäft steuere allerdings nur rund ein Drittel der Umsätze bei, bedeutender sei das Rüstungsgeschäft. Hier habe Rheinmetall aber in den vergangenen Monaten gute Aufträge an Land ziehen können. Summa summarum habe man im ersten Halbjahr im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum im Gesamtgeschäft einen deutlichen Zuwachs bei Auftragsbestand verzeichnen können. Gut 17 Prozent sei dieser nach oben über die Schwelle von 30 Milliarden Euro gegangen."Der Aktionär" sieht den jüngsten Rücksetzer bei der Aktie als Kaufchance. Kurzfristig wichtig ist, dass die Unterstützungen in Form der 200-Tage-Linie sowie des März-Tiefs bei 230,20 Euro verteidigt werden können. Dabeibleiben, rät Marion Schlegel. (Analyse vom 23.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link