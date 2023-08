Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (14.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach Munition, Panzern, Flugabwehr und Militär-Lastwagen werde der Rüstungskonzern Rheinmetall bald auch Drohnen in die Ukraine liefern. Ein entsprechender Auftrag sei erteilt worden, habe ein Firmensprecher am Sonntag in Düsseldorf gesagt. Zuvor habe die Bild am Sonntag berichtet. Die Auslieferung werde bis Jahresende erfolgen, das Auftragsvolumen habe er nicht genannt.Es handle sich um "Luna NG"-Aufklärungsdrohnen, die nicht bewaffnet sein würden. Sie könnten mehrere Hundert Kilometer weit fliegen und die Kommunikation des Feindes abhören oder stören. Auch Lkw, die zum Bodentransport genutzt würden, würden geliefert.Der Auftrag komme von der Bundesregierung, die damit die Ukraine unterstütze. Der größte deutsche Rüstungskonzern, dessen Auftragsbücher so voll seien wie noch nie, habe bereits umfangreiche Militärgüter oder arbeitet daran geliefert. Unlängst sei bekannt geworden, dass er alte Leopard-Panzer von einer belgischen Firma gekauft habe und diese auf Vordermann bringen wolle, damit rund 30 davon fronttauglich seien. Außerdem wolle Rheinmetall direkt mit Kiew einen Vertrag abschließen, um in der Ukraine eine Kampfpanzer-Fabrik zu bauen.Wie Rheinmetall selbst vor Kurzem erklärt habe, benötige die Ukraine neben der kurzfristigen Bereitstellung von Wehrmaterial auch auf lange Sicht Hilfe, wenn es darum gehe, ihre eigenen militärischen Kapazitäten dauerhaft zu stärken und gleichzeitig an westlichen Standards auszurichten. Rheinmetall habe daher im Mai 2023 im Rüstungsbereich eine strategische Kooperation mit dem ukrainischen Staatskonzern Ukroboronprom aufgelegt. Im ersten Schritt seien Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Einsatzfahrzeugen geplant, später auch die Fertigung von gepanzerten Fahrzeugen in der Ukraine, zum Beispiel von Fuchs-Transportpanzern sowie von Lynx-Schützenpanzern oder Panther-Kampfpanzern."Der Aktionär" sieht den jüngsten Rücksetzer als langfristige Zukaufchance, so Marion Schlegel. (Analyse vom 14.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link