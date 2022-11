Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

178,30 EUR +1,36% (15.11.2022, 08:52)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

176,20 EUR +6,72% (14.11.2022, 17:35)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (15.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Am Montag sei ein Zukauf von Rheinmetall bei den Anlegern auf positives Echo gestoßen. Rheinmetall wolle das Munitionsgeschäft mit einer Übernahme des spanischen Munitionsproduzenten Expal Systems ausbauen. Das Papier sei um fast sieben Prozent auf 176,20 Euro geklettert und habe damit die 200-Tage-Linie knacken können. Auch die Analysten hätten sich optimistisch gezeigt.Expal passe gut zu Rheinmetall und sorge rechtzeitig für Produktionskapazitäten vor einer voraussichtlich steigenden Nachfrage, habe Analyst George McWhirter von der Berenberg Bank in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Der Kaufpreis erscheine zwar sehr hoch, doch das relativiere sich angesichts der hohen Profitabilität und der starken Wachstumsperspektiven der Spanier. Er habe Rheinmetall auf "buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen.Die DZ BANK habe die Einstufung für Rheinmetall nach der Ankündigung der Übernahme der spanischen Expal Systems auf "kaufen" mit einem fairen Wert von 226 Euro belassen. Der Rüstungskonzern baue das hochprofitable Munitionsgeschäft weiter aus, habe Analyst Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Der Schritt sei strategisch richtig und erfolge zu einem attraktiven Preis.Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für Rheinmetall sogar von 240 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Der geplante Zukauf von Expal Systems dürfte sehr positiv für den Rüstungskonzern und Autozulieferer sein, habe Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Er habe daher seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2023 bis 2025 und entsprechend auch das Kursziel der Aktie angehoben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link